Ivana Gottová na premiéře ukázala dcery: Z Charlotte a Nelly jsou krásné slečny

Zdroj: Profimedia

Nejmladší dcery Karla Gotta Charlotte Ellu a Nelly Sofii veřejnost moc často nevídá a vlastně ani nemá kde. Nyní se ovšem fanouškům legendárního zpěváka konečně naskytl na jeho krásné děti pohled během premiéry dlouho očekávaného snímku mapujícího poslední rok Mistra s názvem Karel. A mnozí byli z proměny malých holčiček v dospívající slečny velmi překvapeni.

Karel Gott by se jistě nestačil divit, jak rychle jeho dvě nejmladší dcery dospívají. Ivana Gottová se v jejich doprovodu vydala na slavností premiéru očekávaného snímku Karel, který divákům nabízí exkluzivní pohled nejen do nejdůležitějších událostí ze života Karla Gotta, ale rovněž do posledního roku jeho života, kdy již bojoval s vleklými zdravotními problémy. Na představení snímku zavítala řada známých osobností, pozornost se však upínala hlavně na dcery zpěváka Charlotte a Nelly. Fanoušci nemají moc příležitostí dospívající slečny na veřejnosti potkat, a tak mnohé zajímalo, jak se během let změnily.

Premiéra se dlouho odkládala

Snímek Karel měl na plátna kin zamířit již téměř před rokem. Premiéra se však v důsledku pandemie koronaviru několikrát odložila. Sama režisérka filmu Olga Malířová Špátová však posunutí premiéry nevnímá negativně. „Pro mě je velká radost, že to přichází po té těžké době v pandemii, protože myslím, že Karel tím, jaký byl, by mohl lidi nakopnout, posílit,” nechala se režisérka slyšet v rozhovoru pro Českou televizi.

Unikátní film Karel nechává diváky nahlédnout do zpěvákova soukromí a kromě jeho nejdůležitějších životní okamžiků zobrazuje i poslední rok jeho života. „Natáčela jsem Karla od října 2018 až do jeho odchodu. Na začátku jsme samozřejmě nevěděli, jak to dopadne, že bude Karel nemocný, takže původní scénář měl být mnohem nadějeplnější. Karel se k nemoci ale stavěl statečně. A to v mém filmu také je a moc si toho vážím,” popisovala natáčení Špátová.

Někteří odmítli přijít

Přestože se na premiéře objevila spousta známých osobností, které měly ke Karlu Gottovi velmi blízko, někteří přece jen chyběli. Například pro hudebníka Felixe Slováčka byla účast naprosto nepředstavitelná. „Karel mi strašně chybí a já se bojím vidět záběry, jak odchází, jak mu dochází síly. Nedokážu to, nechci u toho brečet. Nechci se vnitřně trápit,” uvedl na pravou míru důvod své neúčasti pro Blesk. A z obdobných důvodů se rozhodl premiéru vynechat i producent František Janeček.

Snímek Karel konečně míří do kin: