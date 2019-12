Dominika Gottová chystá rozvod a boj o peníze: Pomůže v krizi Ivana?

Bude stát Dominika o pomoc? Měla by. Jenže nejspíš stát nebude. Vdova po Karlu Gottovi se tak musí připravit na to, že nabízená pomorná ruka bude odmítnuta. "Jak ji znám, zatím asi Ivana zvažuje, jak to udělat, aby pro Dominiku bylo těžké odmítnout," říká rodinný přítel. "Dominika je hrdá a nebude o stát o něco, co jí bude připadat jako akt milosrdenství. Pro Ivanu asi bude teď těžké s něčím rychle přijít, protože se o celé té věci dozvěděla z novin."

Dominika totiž (zřejmě i vinou svých závislostí) poslední měsíce vypadá jako utržená ze řetězu. Navázala překvapivě blízký vztah s bulvárem, z čehož by asi její zesnulý otec neměl radost. A nestydí se vyjádřit. Vzhledem k ošemetné situaci, ve které se nachází, je možná jen otázkou času, kdy řekne něco nevhodného. Něco ve stylu manžela, který kdysi krásnou ženu zřejmě dlouhodobě táhne ke dnu… A tomu by měla chtít Ivana zabránit!

Poslední, co Gottova památka potřebuje, jsou nechutné boje o peníze, nedůstojné obviňování a vyhrocování už tak smutné situace, která měla mít svůj konec v den pohřbu.