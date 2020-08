Dominika Gottová pod palbou kritiky svého manžela: Lhala a vzala si jeho peníze!

Problémový manžel Dominiky Gottové ještě nedávno zkoušel najít štěstí v Mexiku, kde dokonce navázal další vztah s exotickou Ingrid Bell. Ihned po odletu ze země ale dostal kopačky přes zprávy, a mladá Mexičanka si ho dokonce zablokovala, aby ji nemohl Timo nadále kontaktovat!

Zhrzený hudebník se tedy vydal do Prahy, jelikož mu dle deníku Blesk.cz Dominika Gottová naznačovala, že by se k sobě mohli vrátit. "Myslel jsem, že když mi Dominika píše že jí chybím a potřebu mě, máme ještě skutečně šanci náš vztah obnovit. Letěl jsem proto do Prahy, abychom to spolu probrali, ale Domi mi dala košem, lhala mi," řekl webu zhrzený Tolkki.

Navíc si manžel Gottové postěžoval, že si od něj Dominika nejdřív vzala peníze, a pak mu až dala najevo, že o něj nestojí!