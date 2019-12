Ivana Gottová zvažuje každý krok: Strach o budoucnost malých dcer!

Ačkoliv se už mediální šílenství kolem smrti Karla Gotta uklidnilo, Ivana s dcerami stále nemá klid. Papparazzi fotografové obléhají vilu na Bertramce a tak se děvčata musela naučit dům opouštět potají!

Plížit se jako zloděj do vlastního objektu není příjemné ani Ivaně, ani Charlotte a Nelly, bohužel jim ale aktuálně nic jiného nezbývá.

Snad se časem situace odlehčí a rodina bude moci začít žít trochu "normálně." Vzhledem k tomu, že obě nejmladší dcery Karla Gotta jsou školou povinné a studují náročnou jazykovou školu, klid je to jediné, co si teď přejí a co jim schází…