Zemřel Gottův bubeník: Dostal covid, podle manželky se nemohl nechat očkovat

4

Jan Žižka a Olivie Žižková

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Do poslední chvíle se pral jako lev, nakonec ale komplikacím spojeným s covidem podlehl. Bubeník Jan Žižka, který během svého života vystupoval i s Karlem Gottem, na konci ledna oznámil, že se nakazil koronavirem. Po pár dnech se jeho stav výrazně zhoršil. I když všichni do poslední chvíle doufali v zázrak, sedmašedesátiletý umělec bohužel zemřel. Oznámila to na sociální síti jeho manželka.