Vandalství kolem hrobu Karla Gott! Najde zpěvák konečně klid?

Výroba - Výrobci matrací VÝROBCI MATRACÍ. Požadované 14 740 Kč

Výrobci matrací VÝROBCI MATRACÍ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16100 kč. Volných pracovních míst: 29. Poznámka: prac. doba: od 6.00 do 14.00, od 14.00 do 22.00, od 22.00 do 6.00 hod.,, , kontakt: osobně od 8.00 do 15.00 hod.,, e-mailem. Pracoviště: Jaroslav fenynec - roztoky u jilemnice, 512 31 Roztoky u Jilemnice. Informace: Fenynec, +420 776 617 038.