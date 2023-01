Slavná kartářka odhalila tajemství, jak poznat prokletí a jak ho odstranit

Zdroj: Se svolením vědmy Graciely

Graciela je známá kartářka, která vám pomůže zorientovat se v temném a tajemném světě prokletí. Možná totiž i vás zajímá, jak člověk pozná, že je prokletý?

Podle Graciely na to nemůžete přijít sami. "Sám o sobě to člověk nepozná, to poznám až já z karet," vysvětlila v rozhovoru pro kafe.cz. "Ale podezření v něm mohou vzbuzovat různé věci, které se mu dějí. Například má dlouhodobě smůlu v lásce, nedaří se mu v práci. Nebo to, že je s ním něco v nepořádku, vidí ve snech. Má strašně ošklivé sny. Vidí v nich různé démony. Ráno se pak budí neodpočatý, přes den je vyčerpaný a nemůže se na nic soustředit. To všechno mohou být známky toho, že na něj někdo uvalil kletbu"

Graciela už viděla všechno, od milostných prokletí až po prokletí kariéry, a je tu, aby pomohla. Vypráví příběh jedné klientky, která za ní přišla s tím, že všechny její vztahy vydrží sotva tři měsíce a pak vyhoří. "Žádala o pomoc, o radu. Já jsem se podívala do karet a viděla jsem, že je prokletá. Táhla to s sebou z minulého života," prozradila vědma.

Kletba se dá odstranit překvapivě snadno

Ale nebojte se, naděje existuje. Graciela může pomoci kletbu odstranit, ale není to rychlé řešení. "Důležité je, aby se mnou ten člověk opravdu spolupracoval. Musí být sám přesvědčený o tom, že o tu očistu opravdu stojí," vysvětluje. "Nechci přesně prozrazovat, co se během té očisty děje, ale je to práce na čtyři měsíce, protože to stavím do kříže. Aby byl jeho život požehnaný, aby všechny překážky a zlo bylo odstraněno z každé cesty. Není to jednoduché, je to dost náročné psychicky pro obě strany."

Pokud tedy máte podezření, že byste mohli být prokletí, neváhejte a obraťte se na Gracielu. Je zde, aby vás provedla celým procesem a pomohla vám vymanit se ze sevření kletby. Pamatujte, že kletby jsou sice skutečné, ale se správnou pomocí je můžete překonat.