Ceny Grammy 2021: Harry Styles, Taylor Swift a přehlídka elegance i nevkusu

Udílení cen Grammy není jen večerem zpěváků a perfektních vystoupení, ale také oslavou módy. Je jednou z těch událostí, kdy nestačí vytáhnout padnoucí sako či drahé šaty. Osobnosti se totiž snaží o to, aby jejich outfit přesně reflektoval jejich osobnost a tvorbu. A ani letos tomu nebylo jinak. Ale ne všem se to úplně povedlo.

Probíhající celosvětová pandemie koronaviru značně ovlivnila i 63. ročník udílení cen Grammy. Ceremoniálů se totiž oproti předešlým ročníkům účastnili jen nominovaní umělci, kteří si o přítomnosti stovek dalších osobností mohli nechat jen zdát. Na kvalitě mu to však vůbec neubralo. Zpěváci taktéž nepodcenili, co na sebe oblékli. A večer se nesl v opravdu honosném stylu.

Harry Styles opět nezklamal

Zpěvák a někdejší člen kapely One Direction Harry Styles má velmi osobitý styl, který nezřídka kdy přechází v extravaganci. Libuje si v průsvitných košilích, lakuje si nehty a každý svůj outfit vždy obohatí o něco, čím na sebe zaručeně upozorní. V místnosti plné lidí by jej jen stěží někdo přehlédl. A výjimkou pochopitelně nebyly ani ceny Grammy.

Harry celý ceremoniál odstartoval svou písní Watermelon Sugar. Pro své vystoupení zvolil černý kožený oblek z dílny Gucci. Nebyl by to ale Harry, kdyby svůj look neobohatil o barevný kousek. A proto sáhl po péřovém šálu mátové barvy. Pro někoho možná šílená kombinace, ovšem Harrymu to pořádně sedlo!

Harry byl nominovaný celkem ve třech kategoriích, a to Nejlepší popové vokální album, Nejlepší videoklip a Nejlepší sólový popový výkon, přičemž právě poslední zmíněnou nominaci proměnil ve vítězství.

Taylor Swift jako květinová víla

Jeden z nejzajímavějších outfitů 63. ročníků cen Grammy předvedla zpěvačka Taylor Swift. Ta představila květinové minišaty z dílny návrháře Oscara de la Renty, jejichž pořizovací cena činí neuvěřitelných devět tisíc dolarů (zhruba 216 tisíc korun). Ty pak doplnila růžovými lodičkami návrháře Christiana Louboutina. Zpěvačka, která v loňském roce představila dvě alba, folklore a evermore, byla letos nominována celkem v šesti kategoriích. Nakonec si odnesla zlatý gramofon za album folklore v kategorii Album roku.

Stala se tak vůbec první ženou v historii, která má na svém kontě tři ocenění v této kategorii. V roce 2010 vyhrála v kategorii Album roku s albem Fearless, o šest let později pak s albem 1989.

Dua Lipa, Billie Ellish a BTS

Na oblečení známých návrhářů pochopitelně vsadili téměř všichni. Britská zpěvačka Dua Lipa představila průsvitné růžové šaty značky Versace, chlapecká kapela BTS zase oblékla Louise Vuittona. Billie Ellish šla se svou oblíbenou značkou Gucci.

Vlnu pozdvižení rozhodně zvedla zpěvačka Doja Cat se svým modelem od návrháře Roberta Cavalliho. Šaty s výstřihem sahajícím až pod pupík přecházející v sukni ze zeleného peří působily poněkud zvláštně, na čemž se podle webu footwearnews.com shodují i fanoušci. Stejně tak zůstávali lidé s podivením při pohledu na mladší sestru Miley Cyrus, Noah. Ta sáhla po světlých a nadýchaných šatech značky Schiaparelli. Nakonec ale vypadala, jako kdyby přišla v posteli.

Zato outfit rappera Bad Bunnyho diváky zaujal. Charismatický umělec však podle nich šlápl vedl s doplňky. Černý kabát značky Burberry totiž obohatil čepicí stejné barvy, na které však byly i zvířecí uši. „Kdyby si Bad Bunny sundal tu hloupou čepici, vypadal by dobře,” píše například jedna z uživatelek Twitteru.