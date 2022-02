David Gránský se už miminka nemůže dočkat: Řekl, kdy přijde na svět

Zdroj: Profimedia

Herec David Gránský před pár dny vykřičel do světa úžasnou novinku. Se svou manželkou Nikolou se brzy dočkají prvního společného potomka. Přestože nejrůznější podrobnosti o těhotenství tají, herec ve svém nejnovějším příspěvku na sociální síti prozradil, kdy se jejich vytoužené dítko narodí.

Jsou spolu už dlouhých dvanáct let a pořád září štěstím a zamilovaností. V posledních měsících možná o to víc, neboť se již zanedlouho dočkají syna nebo dcery. „Hráč číslo 3 vstoupil do hry. Očekáváme, že se brzo nevyspíme,” uvedl herec David Gránský na sociální sítí a k příspěvku připojil krásnou fotku se svou manželkou Nikolou, na které nastávající maminka drží tří snímky z ultrazvuku. Pod příspěvkem se ihned začaly hromadit gratulace nejen od fanoušků, ale také od kolegů Gránského. Je více než jasné, že se dvojice na prvního společného potomka nesmírně těší.

Detaily tají

Herec David Gránský i jeho manželka sdílí informace ze svého soukromí jen výjimečně. Když se například v roce 2019 brali, dopředu nikoho kromě rodiny a nejbližších neinformovali, aby předešli zájmu novinářů. To, že svatba proběhla, oznámila dvojice fanouškům až několik dní po ní. A obdobně tajemní jsou i v případě očekávaného potomka. Kromě toho, že se připravují na jeho příchod, totiž nesdělili vůbec nic. Podle velikosti bříška nastávající maminky a popisku, který Gránský připojil k nejnovější fotografii, lze ale očekávat, že se jejich miminko narodí v řádu několika málo měsíců.

„Stejně je to zvláštní, jak silné city dokážeme chovat k osobě, se kterou se ještě vůbec neznáme. Tak za pár měsíců na viděnou, prďolo,” uvedl Gránský ke snímku, na kterém svou manželku láskyplně drží za bříško.

Z příchodu miminka je nervózní

Přestože se David Gránský na dítě pochopitelně velmi těší, na druhou stranu je z jeho příchodu přece jen poněkud nervózní. U prvorodičů se ale není tak úplně čemu divit. „Spíš to ve mně vyvolává nervozitu. Je to ohromné těšení, máme z toho ohromnou radost, protože jsme to plánovali. Nešlo to tak rychle, jak bychom chtěli, takže z toho máme ohromnou radost a těšíme se,” nechal se Gránský slyšet v rozhovoru pro pořad Showtime. Nakonec dodal, že miminko přijde na svět začátkem léta.