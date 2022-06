Hana Gregorová byla Brzobohatým zcela omámena: Na začátku to ale neměli snadné

Zdroj: Profimedia

Když se herečka Hana Gregorová a herec Radoslav Brzobohatý poprvé setkali, okamžitě si padli do oka a přeskočila mezi nimi jiskra. Záhy na to se do sebe až neuvěřitelně zamilovali a chtěli být za každou cenu spolu. Jenže jejich počátky byly dost trnité. Oba dva totiž byli v té době v manželství a museli se rozhodnout, kterou cestu si nakonec zvolí.

Herečka Hana Gregorová a její manžel Radoslav Brzobohatý spolu strávili dlouhých 30 let a celou dobu se nesmírně milovali. Láskou k sobě zahořeli již během svého prvního setkání a hned jim bylo jasné, že si jsou souzeni. V tom, aby mohli být bezstarostně spolu, jim ale bránila skutečnost, že byli v té době oba v manželství. Radoslav Brzobohatý byl ženatý s Jiřinou Bohdalovou, Hana Gregorová zase s jordánským lékařem, se kterým vychovávala dceru Rolu.

Šílené omámení

Brzobohatý a Gregorová se setkali na Slovensku v roce 1981 během natáčení filmu Noční jezdci a velmi rychle mezi nimi přeskočila jiskra. Jindy velmi opatrná Gregorová věděla, že lásky z natáčení nikdy nemají moc dlouhého trvání a často jsou velmi pomíjivé, Brzobohatého ale nedokázala dostat z hlavy. „Tohle bylo něco jiného, bylo to šílené omámení,” vzpomínala herečka před lety na začátky vztahu podle webu NašeHvězdy.cz.

I po skončení natáčení plamen lásky hořel, a i když oba věděli, že by ve své situaci měli poměr možná ukončit, nešlo to. „Bylo to úžasné vzplanutí, začali jsme od nuly,” vyprávěla ještě Gregorová, která se tenkrát brzy na to rozvedla s manželem a Brzobohatý opustil Bohdalovou. Jejich lásce náhle už nic nestálo v cestě a mohli oficiálně oznámit světu, že mají oči jeden pro druhého. O rok později si pak řekli své „ano”.

Smrt manžela a nový vztah

Ve spokojeném manželství Gregorová a Brzobohatý žili až do roku 2012, kdy herec ve věku nedožitých osmdesáti let zemřel. Pár let byla Gregorová sama a vzpamatovávala se ze smrti své životní lásky, pak se ale zamilovala znovu, a to do o podstatně mladšího Ondřeje Koptíka. „Potřebovala jsem si nechat v domě zprovoznit internet, a tak dorazil nějaký pán, který mi měl vše vysvětlit. Jenže hned v první moment mi něčím připomněl Radka, měl třeba podobnou košili na sobě jako on. Hned jsem ty myšlenky ale zahnala,“ vyprávěla herečka před lety pro Blesk, jak si ji nová láska našla.

I když Koptíkovi ze začátku odolávala, nakonec se stala jeho partnerkou. Jejich vztah byl ale poměrně bouřlivý a kontroverzní. Na čas se tedy rozloučili a každý z nich si žil svým vlastním životem. Nakonec se ale k sobě vrátili a jsou dodnes spolu.