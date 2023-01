Významná scénografka i oddaná manželka: Greifová s Lauferem byla přes 50 let

Zdroj: Profimedia

Ke konci roku navždy odešla scénografka a kostýmní výtvarnice Ivana Greifová, manželka zpěváka Josefa Laufera. Dcera Ester a syn Karel si tak prochází velmi těžkým obdobím.

Irena Greifová nebyla pro veřejnost až tolik známá, její práce byla ovšem velmi významná. Má za sebou řadu divadelních inscenací i filmů, které miluje několik generací. Namátkou to byly snímky Morgiana, Noc na Karlštejně, Petrolejové lampy a Tři veteráni.

Stesk

Dcera Ireny a Josefa promluvila pro eXtra.cz o tom, jak se zvládá vyrovnat s odchodem maminky. „Pro mě je nejhorší, že se na mě už nikdo nikdy nepodívá tak nadšeně, jako když mě uviděla moje máma. To je nejsmutnější. Nemůžu říct, že jsem sama, to vůbec ne. Podpora, které se mi za poslední dny dostalo, je neuvěřitelná a jsem za ni moc vděčná. Ale bez mámy se sama prostě cítím. Je, nebo byla, jenom jedna. Pro mámu jste dítě do konce života, a ať uděláte cokoli, vždy se rozzáří. Jakmile odejde, člověk je dospělý a sám.“

Štěstí v neštěstí

Irena měla za sebou několik těžkých problemů se zdravím. Před třemi lety si dokonce zažila toxický šok a nevypadalo to s jejím zdravotním stavem už tehdy dobře. „Máma za sebou měla hned několik podobných velkých zázraků. Asi tři. Ale nejde je žádat pořád dokola. Když jsme ho chtěli a potřebovali, tak jsme ho dostali. To bylo krásné.“ Nyní už bohužel takové štěstí neměla a nad svým zdravím nezvítězila, Ester ovšem doufala do poslední chvíle. Myslela si také, že se o maminku bude starat tatínek Josef, ten sám leží ovšem v nemocnici. „Obě jsme si původně myslely, že to bude jen na chvíli, že se vrátí táta, který o ni do té doby pečoval. Bylo přirozené, že to pak budu já. A byla ráda, dávala mi to najevo. Bylo to hezké. Až do konce zářila, když mě uviděla.“ Oblíbený herec, zpěvák a režisér je v nemocnici více než tři roky, z toho přes dva roky v umělém spánku. V březnu 2020 podstoupil operaci srdce, objevily se ale komplikace a herec od té doby nekomunikuje se světem.

Úspěšná kariéra

Kromě toho, že Greifová byla v Národním divadle, od dětství pracovala také na oblastech. V Čechách snad působila ve všech divadlech, učila také scénografii na DAMU. „Rodiče byli na volné noze, trochu nekonvenční, vyrůstala jsem také s babičkou, s dědou, u divadla,“ podělila se o vzpomínku na dětství Ester. Maminka jí také dala radu, kterou se řídí celý život. „Když jsem se kdysi něčeho bála a byla z toho nervózní, žaludek v krku, maminka mi tenkrát řekla: I zítra bude večer. Je to nejlepší rada, kterou mi mohla dát. Často si to připomínám a pomáhá mi. Ale řekla mi i spoustu dalších věcí.“ Greifová skoro celý život strávila s Lauferem. Vzali se v roce 1969. Jejich svazek vydržel přes 50 let.