Trend jménem Greta: Schwarzenegger jí věnoval auto, podle DiCapria je vůdkyně

Nebyla do své „funkce“ nijak volena, neučinila žádný významný objev a nevlastní žádný obrovský majetek, přesto se zahraniční magazíny předhánějí, kdo ji bude mít na titulce. Greta Thunberg má svůj stále stejný výraz bez emocí a dělá, že se jí to netýká. Trpí totiž autismem a jede si to svoje. Časopis Time ji prohlásil za osobnost roku.

Švédská bojovnice proti klimatu si nebere servítky a dělá pro svoje přesvědčení všechno. Do New Yorku jezdí z Evropy plachetnicí a překřičet umí i světové lídry na klimatické summitu OSN, které kritizovala za to, že jí ukradli dětství.