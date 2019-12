Šprtka Greta Thunberg: Šokující známky aktivistky, která proslavila záškoláctví

Začalo to páteční stávkou. Od začátku roku 2018 přestala Greta Thunberg chodit v pátek do školy, místo toho seděla před švédským parlamentem s cedulí. Tím vlastně začala Gretamánie, která nebere konce. Teprve šestnáctiletá dívka byla nominována na Nobelovu cenu za mír. Spousta lidí si ale myslí, že místo diktování o změnách klimatu a globálním oteplování by se měla vrátit do školy a tuto problematiku nejdřív odborně nastudovat.



Ač měla v žákovské spoustu neomluvených hodin, dokončila letos Greta základní školu. A přes poměrně velkou absenci odešla s celými čtrnácti "áčky" a pouze třemi "béčky", a to ze švédštiny, tělovýchovy a ekonomiky. Jak to zvládla?