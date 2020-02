Nečekané bohatství: Může za úspěch Grety Thunberg výjimečné dědictví?

2. Greta Thunberg oslovila na Twiterru OSN a její vzkaz se přes noc stal virální!

Thunberg vystoupila na summitu Organizace spojených národů o změně klimatu, který se konal 4. prosince, kde pronesla řeč. "Doufám, že na této konferenci dosáhneme toho, že si uvědomíme, že čelíme existenční hrozbě. Toto je největší krize, jaké kdy lidstvo čelilo. Nejprve si to musíme uvědomit a pak co nejrychleji udělat něco pro zastavení emisí a pokusit se zachránit to, co můžeme ušetřit!"

Greta často působí, že vychovává mnohem starší generace a je to skutečně tak! "Nejste dost zralí, abyste to řekli tak, jak to je. Raději to břemeno necháte nám, dětem! Nepřišli jsme sem, abychom prosili světové vůdce, aby se starali o naši budoucnost. V minulosti nás ignorovali a znovu nás budou ignorovat. Přišli jsme sem, abychom jim oznámili, že přichází změna, ať se jim to líbí nebo ne!" prosazuje své názory teprve šestnáctiletá dívka!