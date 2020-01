Greta Thunbergová přestala jíst: „Je šťastná, ale já mám strach," přiznal otec

„Greta se nás pořád ptala, o jaká lidská práva to bojujeme, protože jsme tuto otázku klimatu nebrali vážně,“ vysvětlil s tím, že se kvůli Gretě oba s manželkou snažili více angažovat v boji za lepší svět – z otce Grety se stal vegan a její maminka se (stejně jako Greta) zase zřekla cestování letadlem.



Thunberg také doprovázel dceru na jejích plavebních výpravách na klimatické summity OSN v New Yorku a Madridu. "Dělám všechny tyto věci, protože vím, že je to správné… Ale neudělal jsem to, abych zachránil klima, udělal jsem to, abych zachránil své dítě," řekl Svante Thunberg. „Mám dvě dcery a abych byl upřímný, nic na světě pro mě není důležitější než ony. Jen chci, aby byly šťastné.“