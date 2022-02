Herečka Fialová o minisérii Guru: Nejtěžší scéna mi nedala spát

Anna Fialová

Herečku Annu Fialovou znali diváci dlouho jen z divadelních prken. Nyní se začala objevovat v jednom televizním projektu za druhým.

V posledních týdnech mohou diváci televize Nova vnímat Aničku Fialovou jako znásilněnou ženu, která se nebála ozvat a jít znasílnění nahlásit na policii. V minisérii Guru, kterou Nova vysílá na svém předplaceném kanálu Voyo hraje rozvedenou matku, která propadla nebezpečné sektě. „Měla jsem z toho strach. Když se natáčelo vyšetření, které člověk po něčem takovém absolvuje, nemusela jsem vlastně ani hrát nebo hledat pocit, protože to bylo samo o sobě strašné,” prozradila v rozhovoru pro DVTV.

Emotivní role

Hrát znásilněnou ženu bylo pro ni velice těžké, za nejtěžší scénu považuje gynekologické vyšetření, které následuje bezprostředně po znásilnění. Po zhlédnutí scény se jí ozvala kamarádka, která znásilnění zažila na vlastní kůži. Nepříjemné scény, kdy ji Guru znásilňoval hrála s dlouholetým kamarádem Vojtou Kotkem, který se ujal hlavní mužské role. Díky dlouholetému přátelství se ve složitých scénách navzájem podpořili. Do své role se dovedla vžít, samotné jí není příjemné mluvit o věcech, které jsou jí nepříjemné. Za zásadní ovšem považuje roli Ivety Bartošové v minisérii Iveta. Slavnou zpěvačku vnímala pouze z bulváru, než si přečetla scénář k seriálu o ní. Přiznala, že netušila to, jak moc zranitelná Iveta Bartošová byla, a co vše si zažila na počátku kariéry. Podle ní toužila jen po čisté lásce, kterou zažila jen s Petrem Sepéšim.

Národní divadlo

Herečka Anna Fialová je vnučka slavného herce Karla Fialy, legendárního Limonádového Joe. Herectví pro ni byla od dětství jednoznačná volba. V současné době se pyšní titulem nejmladší členky Národního divadla. Právě s Národním divadlem je celá její rodina bohatě spojena. Maminka v něm dělá maskérku a babička byla dlouhé roky jeho ředitelkou.

Annu Fialovou mohou televizní diváci znát z projektu Tvoje tvář má známý hlas, kde ukázala nejen svůj herecký talent, ale i pěvecký. Hraje v muzikálech, filmech i pohádkách. Nedávno se rozhodla zrušit sociální sítě, své soukromí ani pracovní projekty sdílet nechtěla.