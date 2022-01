Občas je to divočina: Režisér série Guru promluvil o soužití s Arichtevou

Zdroj: Profimedia

Na platformě Voyo mohou diváci sledovat nový seriál Guru, který režíroval Biser Arichtev. Režiséra diváci znají například díky úspěšným projektům jako První republika nebo Kukačky. Když není zrovna v práci, věnuje se Arichtev hlavně své rodině, tedy manželce Veronice a synovi Lukovi, jak jim to doma funguje?

Vybrat herce do nové třídílné minisérie nebylo pro Bisera Arichteva zrovna jednoduché. Problém byl hlavně s obsazením hlavní postavy Guru.



"Na tom příběhu je zajímavé, že jde o znásilnění, které vzniklo na známém případu guru Járy, ale nejpodstatnější je ta zpráva, kterou nese. Že pokud má někdo pocit, že se mu stalo něco špatně, má smysl se ozvat. A že ta spravedlnost je," vysvětlil režisér webu Super.

"Vojtu Kotka jsme přemlouvali dlouho. Nechtěl takovou postavu hrát. Ale je super a udělal to skvěle. A Anička Fialová také. Mám pocit, že máme po Kukačkách další herecký seriál a všichni, kdo to uvidí, tak to poznají," dodal Arichtev.

Manželku tentokrát neobsadil

Biser Arichtev v minulosti několikrát obsadil v několika projektech svou manželku Veroniku a oba za to sklidili slušnou kritiku. V seriálu Guru se sice Arichteva neobjeví, do budoucna ale její muž další spolupráci nevylučuje.



"Tentokrát ne, ale co není, může být v budoucnu. Bavíme se o nějakém společném projektu. A třeba se bude na co těšit," sdělil režisér zmíněnému webu s tím, že jeho manželka je nyní hlavně matkou na plný úvazek.

"Luka je super, Verča to zvládá skvěle. Máme toho hodně. Já připravuju další projekt, Verča si dělá svoji práci a k tomu divadlo. Občas je to divočina," pěje Arichtev na svou drahou polovičku samou chválu.

Myslím, že si tím musí projít sama



Jelikož je Biser Arichtev zkušeným otcem (z předchozího vztahu má devítiletého syna), nabízí se otázka, zda doma radí Veronice s výchovou téměř rok a půl starého Luky.

"Myslím, že si tím musí projít sama, protože na každou radu přijde takový ten divný pohled. Tak říkám, ať si to tedy udělá sama. Dávám jí prostor, ať si tím projde, protože je to důležité, aby si zažila všechny ty barvy rodičovství. Ať ty dobré anebo horší, včetně toho, že se nevyspí," tvrdí Biser.

Manželé se navíc nedávno pustili do rekontrukce domu, který si pořídili za Prahou. "Zatím se dál rozpadá a ještě jsme mu pomohli, protože jsme do něj začali kopat a vrtat, snad nám nespadne na hlavu. Ještě máme spoustu práce před sebou a čekáme na všechna možná povolení a začneme něco opravdu budovat," pochlubil se režisér. Fyzické práce na baráku se ale Arichtev rozhodně nebojí. "Je málo věcí, které mi nejdou," uzavřel.

