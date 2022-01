Ztvárnila oběť hrůzného zločinu, v sérii Guru září mladá vycházející hvězda

Zdroj: TV Nova

V pátek 21. ledna se exkluzivně na Voyo představila druhá část třídílné minisérie Guru v režii Bisera A. Arichteva, která byla natočena na základě skutečného příběhu. Dílo reflektuje společensky závažné a aktuální téma – zneužití nadřazeného postavení ke znásilnění či jinému sexuálnímu útoku a ani v druhé epizodě nebyla nouze o dějové zvraty.

Zdroj: TV Nova

I ve druhém dílu minisérie Guru vyšetřují policistka Petra v podání Zuzany Stivínové a její tým znásilnění mladé ženy Alice (Anna Fialová).

V rámci pátrání se kriminalistka stále hlouběji noří do manipulativních praktik samozvaného guru Marka (Vojta Kotek) a jeho společnice Kláry (Kristýna Podzimková).

Kromě toho začíná příběh sledovat studentku Kamilu (Alžběta Malá) a její matku Magdu (Lucie Štěpánková). Ty žijí ve zdánlivě fungující domácnosti, jenže se brzy začne ukazovat, že za falešně dokonalou fasádou se skrývají lži, zatajování a manipulace.

Hlavní oběť Alice, která začala na vlastní pěst pátrat po dalších ženách, se o Kamile dozvídá a dá na ni v rámci vyšetřování tip Petře. Netuší ale, že tím dá do pohybu velmi dramatické události s tragickými následky.

Zpočátku jsem si nevěděla rady

Kamilu si v minisérii zahrála absolventka DAMU Alžběta Malá, pro níž je Guru první velkou filmovou příležitostí.

"Bylo to těžké. Já s tím osobní zkušenost naštěstí nemám. O to komplikovanější bylo pochopit, proč postava Kamily jedná tak, jak jedná. Zpočátku jsem si s tím nevěděla rady, musela jsem hodně pátrat sama v sobě, až mi v něčem začala připomínat mé mladší já. A to mě k ní přivedlo," odpovídá na otázku, jako moc bylo složité vžít se do pocitů oběti znásilnění.

Její filmová matka Lucie Štěpánková, již diváci Novy znají například z Policie Modrava či Profesora T., ji doplňuje: "Guru je temný příběh, ale vzhledem k jeho poslání a vyznění má smysl ho vyprávět. Téma manipulace je i pro mě osobně hodně důležité a silné, takže vlastně i méně příjemnou část herecké přípravy jsem projektu věnovala ráda," říká Štěpánková a dodává pár slov o své roli Magdy. "Patří mezi lidi, kteří jsou manipulováni, aniž by si to byli ochotni připustit a něco s tím dělat. Je ve stále zoufalejší osobní situaci, ztrácí pevnou půdu pod nohama, neví si rady sama se sebou a začne manipulovat svým okolím, zejména svou dcerou Kamilou. Když Magda prozře a svou osobní situaci rozkryje, je už pozdě," vysvětluje herečka.

Guru Jára

Guru je inspirován skutečným příběhem svérázného mistra tantry Jaroslava Dobeše, známého spíše pod přezdívkou Guru Jára, který si vymyslel metodu, za kterou si vysloužil pobyt ve věznici za znásilnění.

Na jeho případ poprvé v médiích upozornil redaktor časopisu Reflex Jiří X. Doležal v roce 2011. Policie Jaroslava Dobeše sledovala od roku 2007 pro podezření z pohlavního zneužití žákyň a je spolu se svou spolupracovnicí Barborou Pláškovou souzen jako uprchlík, jelikož se dlouhodobě nachází na Filipínách.

V roce 2015 byl zadržen filipínskou policií a od té doby je guru Jára v policejní vazbě. Česko žádá o jeho vydání a zlínský soud ho v roce 2014 nepravomocně odsoudil k 10 letům vězení. Po odvolání vrchní soud trest zrušil, zlínský soud Dobeše následně v roce 2018 nepravomocně odsoudil na 7,5 roku za znásilnění 6 žen.

Samozvaný duchovní mistr byl stíhaný pro znásilňování svých klientek, sexuální akty vykonával údajně z terapeutických důvodů jako takzvaný rituál "odháčkování". Nucený pohlavní styk měl odstranit problémy, které v ženách prý zanechali dřívější sexuální partneři.