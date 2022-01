Kotek přijal první zápornou roli: Zahrát násilnického učitele jógy bylo náročné

Zdroj: Profimedia

Voyo po úspěšném Případu Roubal uvede další projekt ze své dílny, tentokrát se jedná o třídílnou minisérii s názvem Guru. V seriálu se objeví hned několik známých tváří a nebude mezi nimi chybět Vojta Kotek, který si poprvé za svou kariéru vyzkoušel zahrát ryze negativní postavu. Tvůrci pořadu slibují, že diváci uvidí Kotka úplně jinak, než jak jsou zvyklí.

Zdroj: TV Nova

Minisérie Guru se věnuje společensky závažnému a aktuálně silně rezonujícímu tématu zneužití nadřazeného postavení ke znásilnění či jinému sexuálnímu útoku.

"Scénář mě velmi zaujal. Tím, jak je napsaný, i tím, o čem pojednává," říká herečka Zuzana Stivínová a dodává: "Jeho téma u nás zatím literárně či jinak umělecky mockrát zpracováno nebylo. Všichni o tom, že je pácháno sexuální násilí, víme, ale většina z nás tomu bohužel nevěnuje pozornost."

Ústřední postavou je Alice, kterou ztvárnila herečka Anna Fialová. Dívka oznámí na policii, že byla znásilněna. Její výpověď však nejdříve u policistů a následně u lékařů vzbuzuje nedůvěru. Jejího případu se ujímá vyšetřovatelka Petra (Zuzana Stivínová), která v rámci pátrání začne rozkrývat zneklidňující skutečnosti. Kriminalistka pojme důvodné podezření, že guru Marek (Vojta Kotek), kterého Alice ze znásilnění obviňuje, spáchal za pomoci spolupracovnice Kláry (Kristýna Podzimková) v rámci rádoby terapeutických lekcí jógy sexuální násilí až na desítkách žen.

Posláním je dodat odvahu zneužitým ženám

Kromě samotného procesu vyšetřování příběh odkrývá i soukromí hlavní postavy Alice. Její dlouhodobě nepříznivou životní situaci i neustálý boj o malou dceru Emmu s bývalým partnerem Radkem (Lukáš Melník). Vychází najevo, že se Alice ve vztahu nechovala v minulosti ideálně, což ještě více podrývá důvěru okolí v Alicinu verzi toho, co se jí a ostatním ženám mělo stát.

"V prvním plánu nevyprávíme o guru a jeho praktikách, ale o dívce, která se nebojí promluvit o tom, co se jí stalo, a zároveň se snaží přesvědčit ostatní ženy, aby ani ony nemlčely," popisuje Anna Fialová a uzavírá: "Posláním minisérie je dodat odvahu zneužitým ženám a mužům, aby se nebáli jednat."

Vojta Kotek jako úchylný učitel jógy

"V rámci přípravy jsem měl možnost nahlédnout do výpovědí obětí sexuálního násilí a rozsudků několika případů. O to mrazivější herecká zkušenost to pro mě je. Zpočátku jsem se musel vědomě nastavit tak, abych si práci netahal z natáčení domů a od postavy se vždy včas odpojil," říká Vojta Kotek o zcela nové zkušenosti.

K obsazení Vojty Kotka do jeho vůbec první ryze záporné role producent a showrunner projektu Filip Bobiňski uvádí: "Řekli jsme si, že se budeme co nejvíce soustředit na herecký projev, protože herci jsou ti, kteří skrze své postavy přenášejí na diváka emoce. Vojtu Kotka diváci uvidí úplně jinak, než jsou zvyklí," láká Bobiňski.

Vojtěch Kotek po dobu natáčení nosil tmavé kontaktní čočky, aby jeho démonická postava ještě více vynikla. První díl minisérie Guru uvede Voyo v pátek 14. ledna.