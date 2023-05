Gwyneth Paltrow opět šokuje: Zvrácené diety i hodnocení exmilenců

Zdroj: Profimedia

Hollywoodská hvězda Gwyneth Paltrow opět pobouřila veřejnost, tentokrát kontroverzním výrokem o dietách. Herečka se stravuje velmi netradičním způsobem a podle kritiků podporuje nezdravé hladovění. To navíc není zdaleka jediná kontroverze, kterou Gwyneth v poslední době přitahuje.

Gwyneth Paltrow se v březnu dostala pod ostrou palbu kritiky poté, co během vystoupení v podcastu svého dietologa Dr. Willa Colea prozradila, jak vypadá její denní stravovací režim. Hvězda se prý několik hodin postí a následně si dá tekutý oběd, po kterém následuje brzká večeře složená převážně ze zeleniny.

Mnoho lidí na komentářích se pak do herečky opřeli a začali jí vyčítat, že propaguje hladovění. Doktor Will však nyní Gwynethinu stravu, obhajuje a pro deník The Times poskytl rozhovor v němž tvrdí, že Gwyneth je zdravá a problémy ve skutečnosti způsobuje reakce společnosti na její výběr potravin.

"Myslím, že hyperventilace lidí, kteří drží přerušovaný půst a pijí vývar z kostí, je důvodem, proč se potýkáme se společností, v níž naprostá většina lidí bojuje s metabolickými problémy, cukrovkou druhého typu - což je způsobeno životním stylem," řekl Coleo, autor a ředitel kliniky seniorské medicíny v Pittsburghu v Pensylvánii. Slavná herečka se i přes kritiky pustila v jednom podcastu do dalšího pikantního tématu a tím bylo porovnání sexuální výkonnosti jejich nejslavnějších milenců Brada Pitta a Bena Afflecka.

Affleck byl v sexu dokonalý

"Nemohu věřit, že tohle uslyší moje dcera," pronesla Gwyneth Paltrow a začala s hodnocením svých expartnerů. S Bradem Pitem blond kráska randila od roku 1994 - 1997. Během jejich tříleté známosti se dokonce plánovali vzít, ale zásnuby museli zrušit z toho důvodu, že se herečka ve čtyřiadvaceti letech cítila na vdávání příliš mladá. "S Bradem tam byla největší chemie a vášeň," prozradila s tím, že jsou dodnes v kontaktu a pořád se mají rádi.

Stejně jako s Bradem vydržela Gwyneth s Benem Affleckem tři roky (1997 – 2000) a jejich vztah byl plný vášně. "Ben byl v sexu dokonalý po technické stránce," pochlubila se.

"Jen tehdy nebyla správná doba na to, aby měl nějakou přítelkyni," vysvětlila Paltrow, proč vztah s kolegou z branže nakonec nedopadl.

Americká hvězda na sebe navíc nedávno strhla pozornost dalším skandálem, když stanula před soudem kvůli obvinění, že při lyžování srazila v roce 2016 muže a zranila ho. Z místa nehody navíc ujela, aniž by mu cokoli řekla, případně se mu omluvila. Podle obžaloby poškozený lékař v penzi Terry Sanderson upadl po srážce do bezvědomí, měl otřes mozku a čtyři zlomená žebra.

Gwyneth se nebojí hovořit o pikantních tématech