Porotce Superstar Habera o hudební tvorbě Tomáše Kluse: "Největší hovadina!"

Soutěžící Matěj se rozhodl pětičlennou porotu zaujmout tím, že bude při mluvení měnit hlas, jeho taktika ale bohužel vůbec nezabrala, naopak si proti sobě ihned všechny poštval.

Pavol Habera zastavil zpěváka z Liberce po pár vteřinách a velmi ostře se vyjádřil k výběru písně Marie, jejíž autorem je Tomáš Klus!

"Tato písnička mě vysloveně nebaví, nemáš tam nějakou jinou? Tohle je totiž ta největší hovadina, jakou jsem v životě slyšel," nebral si Habera s tvorbou Kluse žádné servítky! Nakonec Matěj musel zkusit Wish You Were Here od Pink Floydů a ani přes skvělý hlas se nedostal přes první kolo. Diváky to ale velice naštvalo!