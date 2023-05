Skandály Smetany a Haje: Gay líbačka, vyhazov a požár Notre Dame

Zdroj: Profimedia

Zřejmě nejkontroverznější pár českého showbyznysu je pěvecké duo Emma Smetana a Jordan Haj. Bývalá moderátorka se svým partnerem zvedají často ze židle nejednoho občana České republiky, a to ať už svým chováním nebo třeba výchovou dětí.

Partneři jsou na tom s přispíváním skandálů tak nějak podobně. Když se jim zachce, pustí se do něčeho i společně. Pojďme si připomenout některé z nich.

Líbačka na festivalu zbořila internet

Loňský ročník karlovarského filmového festivalu byl opět událostí roku, a to si vyloženě říká o nějakou tu pozornost. Jordan Haj nezklamal a svým činem doslova zbořil internet. Video, kde se vášnivě líbá s dýdžejem NobodyListen mělo připomínat scénku z filmu Drive. Později se ale ze senzace vyloupla kritika a oba aktéři byli obviněni z „queerbaitingu“.



A co je to „queerbaiting“? „O queerbaiting se jedná, pokud celebrita nebo veřejná osobnost využívá podezření, že by mohla být romanticky zapletená s jinou osobou stejného pohlaví za účelem publicity, propagace nebo zisku,“ vysvětluje Leo Herrera pro web rollingstone.com.



Udělala to tedy dvojice za účelem zviditelnění? Haj se k tomu ale vyjádřil pro web extra.cz: “Mrzelo nás, že se to mohlo nepříjemně dotýkat lidí z gay komunity. Ale omlouvat se za tu pusu jako takovou? Nebylo to poprvé ani naposledy.“ Tak jsme rádi, že se na nějaké „hot“ vystoupení ještě můžeme v budoucnu někdy těšit.

Vyhazov z Novy

V roce 2017 obvinila Emma Smetana vedení televize Nova z toho, že manipuluje s reportážemi. Tehdejší moderátorka byla vyhozena a celá věc skončila u soudu, kde se snažila donutit své kolegy, aby svědčili v její prospěch. "Asi to nebude pro nikoho příjemné, ale považuji za vnitřní povinnost veřejnosti přiblížit, jakým způsobem zpravodajství na Nově funguje, protože je to nejsledovanější pořad v České republice. Svědomí by mi nedovolilo si to nechat pro sebe," uvedla Smetana pro Forum 24. Nejprve se zdálo, že Smetana soud vyhraje, později se ale skutečnost změnila. Odvolací senát dospěl k závěru, že žaloba byla totiž podána opožděně. Smetana tak soud prohrála.

Prací prášek a hadrový pytel

Dalším trnem v oku českého národa je Smetanina a Hajova výchova jejich dvou dětí. V prvé řadě pár pohoršil občany tím, jak se rozhodl své dvě dcerky pojmenovat, obzvláště tu mladší. Lidé se bavili nad tím, že je holčička pojmenovaná po pracím prášku (Ariel) a čistím prostředku (Ava). Dvojice se ani (na rozdíl od jiných českých celebrit) nezdráhá své děti veřejně ukazovat. Sociální sítě jsou plné fotek malé Lenonnky a Arielky. Jedno video fanoušky dokonce vyděsilo. „Kdy si konečně lidé, co mají děti jako hračky a nejsou vůbec zodpovědní, přestanou pořizovat děti?" rouhořčila se jedna ze sledujících. Haj ve videu drží svou teprve několikaměsíční dceru, jako by byla hadrová panenka, dělá, že chodí a pak si ji hodí přes rameno. Kritika na sebe nenechala dlouho čekat.

Notre-Dame-Ema

V roce 2019 byla Ema Smetana v Paříži a nachomýtla se k hořící katedrále Notre-Dame. Před požární katastrofou si udělala selfie, kde se tváří velmi tragicky. Fotka okamžitě obletěla internet a nejrůznější koláže na sebe nenechaly dlouho čekat.

