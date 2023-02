Halina Pawlowská si stěžuje na směšný důchod: Bez práce by nevyžila

Zdroj: Profimedia

Spisovatelka a publicistka Halina Pawlowská sice patří mezi nejvýraznější osobnosti českého šoubyznysu a během svého života si prací přišla na slušné peníze, přesto je ale její důchod nedostačující. Nedávno uvedla, že i coby žena v důchodu musí stále pracovat, jinak by se v žádném případě neuživila.

Na výši důchodů si stěžují mnozí. S částkou, která je jim státem každý měsíc vyplácena, nejsou spokojeni, což ještě umocňuje inflace. Málokoho by ale napadlo, že s podobným problémem bojuje i spisovatelka a publicistka Halina Pawlowská. Ta, navzdory tomu, že po celý život vydělala spoustu peněz a spoustu jich také odvedla na daních, tvrdí, že by ze samotného důchodu rozhodně nevyžila.

Bez práce bych si nemohla dovolit nic

Jakožto důchodkyně si rozhodně neužívá poklidné staří a nemůže sedět doma s rukama založenýma v klíně. „Vždycky jsem slušně vydělávala, vždycky jsem platila obrovské daně a všechna povinná pojištění a z tohoto úhlu mám důchod malý. Kdybych nechodila do práce, nevím, co bych dělala, nemohla bych si nic dovolit, nevím, co bude dál,” povzdechla si v rozhovoru pro TN.cz.

Platí víc, než dostává

S tím, že pracuje, má naopak ještě vyšší výdaje. „Jsem oficiálně v důchodu a jsem oficiálně pracující důchodce, který platí vyšší sociální pojištění, než jaký dostává důchod,” svěřila se pro web České důchody a dodala, že například v Německu se mají důchodci podstatně lépe. „V severských zemích, které jsem navštívila, a v Německu se mají důchodci lépe. V jižních zemích, řekla bych, ale odbornice nejsem, se nijak extra dobře nemají,” míní Halina Pawlowská.

Ta se zároveň připravuje i na to, až třeba jednou přijde chvíle, kdy už nebude muset dělat opravdu nic. A ví, jak budou vypadat její dny. „Když nic nedělám, tak nedělám nic, jen sedím třeba na terase, piju kávu s dcerou, povídám si s vnukem, plánuju, co uvařím nebo kam se půjdeme najíst. A čumím na e-shop, zda nenajdu šaty, ve kterých budu vypadat, že vážím padesát kilo, a telefonuji se všemi svými kamarádkami a… Den je fuč!” má Halina jasno.