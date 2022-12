Hana Gregorová ukázala výzdobu domu: Dojemná vzpomínka na Radka Brzobohatého

Zdroj: Martin Přibyl CNC / CNC / Profimedia

První adventní neděle probudila v celebritách vánočního ducha. I herečka Hana Gregorová se nechala unést vánoční náladou a pustila se do zdobení domu. Se svým výtvorem se pochlubila fanouškům na sociálních sítích, její dům v maďarské obci Rajka připomíná hotový vánoční ráj.

Sváteční dekorace má herečka snad všude. Nechybí vánoční skřítci, světýlka, stromeček nebo Santovy sáně. Mezi dekoracemi jsou i rodinné fotografie, na snímcích je i její zesnulý manžel Radoslav Brzobohatý.

Veselé Vánoce

"Krásný advent všem lidem dobré vůle a dobrého srdce. K nám už může Ježíšek přijít," uvedla Hana Gregorová na svých sociálních sítích, kde sdílela i několik snímků své vánoční výzdoby, které jsou vystřižené jak z vánočního amerického filmu. "Vánoce jsou pro mě ten nejkrásnější kýč, který existuje. Mám ráda, když je všechno přezdobené a už minimálně měsíc dopředu připravené. Dům v Rajke si proto zdobím v předstihu, abych nebyla v nějakém velkém shonu a mohla nasát vánoční atmosféru co nejdéle. Myslím si, že Vánoce jsou svátky pokoje, míru, pokory a měli bychom se všichni zastavit a oddat se myšlenkám, vzpomínkám a hlavně změnit negativní myšlení na pozitivní," prozradila pro deník Plus. Vánoční výzdobu si herečka nechává až do března.

Vzpomínka na manžela

Pozorní fanoušci si všimli, že na celou výzdobu dohlíží fotografie Radka Brzobohatého. Zesnulý manžel herečky a otec hudebníka Ondřeje Gregora Brzobohatého má v maďarském domě své čestné místo. I když je Hana po boku svého mladšího partnera Ondřeje Koptíka spokojená, myslí stále na svého zesnulého manžela. „Můj muž mi chybí. Je to život, nejsem jediná, komu se to stalo. Mám ho pořád pod kůží, ale žít se musí dál. Nejvíc mi chybí, když usínám. Byli jsme zvyklí spát spolu,“ svěřila se deníku Nový čas. Po smrti Radka se začala objevovat na veřejnosti s právě o třicet dva let mladším Koptíkem. Tehdy páru nikdo nedával moc šancí, nyní jsou spolu už pět let.