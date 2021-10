Osudem zkoušená Hana Hegerová: Smrt syna, vězení i rakovina

Zdroj: Profimedia

Kdyby se o někom mělo říct, že byl královnou šansonu, jistě by zvítězila zpěvačka Hana Hegerová. Tato dáma neměla v životě na růžích ustláno, ale její hlas jí alespoň zajistil hvězdnou kariáru. Lidé ji milovali a její písně si zpívají dodnes.

Hana Hegerová se narodila v Bratislavě roku 1931 do bohaté rodiny ředitele banky. Měla vše, co si zamanula. Trpěla však samotou, rodiče se o ni nezajímali a raději jí platili všechny kroužky, na které chtěla chodit. Nakonec se zamilovala do baletu, jenž ale nemohla kvůli zdraví plnohodnotně dělat.

Díky baletu se však dostala k divadlu, kterému propadla. Zde poznala krásu šansonu a seznámila se i s budoucím manželem Daliborem Hegerem. Zanedlouho porodila syna Matúše. Pár se bohužel rozešel a zpěvačka už se poté nikdy nevdala.

„Manželství je důležité jen tehdy, když si člověk chce založit rodinu. A já jsem věděla, že další dítě nechci,“ řekla jednou Blesku.

Nabídka do Semaforu jí změnila život

Následně dostala nabídku do Semaforu, kde se z ní stala hvězda a dokonce si zahrála ve filmu Kdyby tisíc klarinetů. Bohužel však kvůli režimu dostala zákaz zpívání. Do toho se jí rozpadl vztah a na všechno zůstala sama. Říká se, že tenkrát dokonce potratila.

Režim ji však nenáviděl natolik, že byla na přelomu 70. a 80. let uvězněna. Byla jí prý prokázána zpronevěra. Vyinkasovala tenkrát peníze, které měl dostat za vystoupení Karel Gott. Zpěvačka si toho dle svých slov nevšimla.

Po revoluci se však Hegerová vrátila na pódium a její koncerty byly vždy vyprodané. Pak ale přišel rok 2006 a opět ji potkala další rána. V době, kdy byla na dovolené, jí vyhořel byt a ona neměla střechu nad hlavou. Tenkrát ji u sebe nechal režisér Fero Fenič.

„Požár mi udělal pořádnou čáru přes rozpočet. Šetřila jsem si peníze na dobu, kdy už nebudu pracovat, abych i pak mohla tu a tam zajít do dobré restaurace a hezky tam pojíst. Teď budu muset ještě hodně dlouho pracovat,“ prozradila po čase Hegerová.

Zdravotní problémy ji donutily ukončit kariéru

V roce 2011 se přidaly zdravotní problémy. Byl jí odstraněn nádor, díky kterému musela chodit o berlích. Její kariéra tedy skončila. Od té doby se na veřejnosti příliš neobjevovala a na pódium už se nepostavila. Následně ji po smrti kamaráda Petra Hapky zradilo srdce a Hegerová skončila v umělém spánku. Sice se probrala, ale už nikdy nebyla jako dřív.

V říjnu roku 2015 jí zemřel jediný syn. Nikdy neprozradila proč. Proslýchalo se, že měl nevyléčitelnou nemoc. Zůstali jí po něm dva vnuci - Matouš a Marek.

Nakonec po těžké nemoci zpěvačka zemřela 23. března tohoto roku a celý národ truchlil.

