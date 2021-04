Hana Hegerová: Rodina jí splní poslední přání, zpěvačka "prostě vyšumí"!

Hana Hegerová byla na vše připravená, včetně vlastní smrti! Zpěvačka měla pečlivě promyšlený scénář svého odchodu a rodina se rozhodla její poslední přání splnit přesně tak, jak si za života naplánovala.

Hana Hegerová poslední roky bojovala se různými závažnými diagnózami. Svou pěveckou kariéru ukončila v roce 2011, právě kvůli narůstajícím zdravotním potížím.

Pro zpěvačku už vystupování znamenalo veliký stres a proto se rozhodla stáří strávit v klidu, bez neustálé pozornosti médií.

Poté, co v roce 2014 prodělala kombinaci srdečního infarktu s mozkovou mrtvicí, většinu času trávila Hegerová ve svém bytě v centru Prahy. Zemřela obklopena rodinou v Nemocnici Na Homolce, kde byla zhruba před měsícem hospitalizována po zlomenině krčku.

Zpěvačka měla svůj odchod promyšlený do posledního detailu

První dáma českého šansonu měla svůj pohřeb promyšlený dopředu, v jednom rozhovoru o něm mluvila dokonce sedm let před svou smrtí.

Hegerová měla vybranou hudbu a přesně věděla, jak chce aby její smuteční obřad probíhal. "Až vyletím komínem, v žádném případě nechci, aby pouštěli moje šansony. Už jsem si vybrala krásnou árii Casta Diva z Belliniho opery Norma," svěřila se kdysi Blesku.

Zpěvačka si nepřála veliký obřad, chtěla být pouze rozprášená svou rodinou do Dunaje a prázdnou urnu následně postavit na rodinný hrob, kde leží její syn Matuš a maminka Margita Čelková. "Určitě ji někdo ukradne, ale to mi vůbec nevadí. Já nechci, aby tam lidé chodili a říkali: tady je hrob Hegerové. Já prostě vyšumím," plánovala Hana Hegerová.

Rodina se sejde na rozprášení popele, až se zlepší situace kolem covidu

Příbuzní Hany Hegerové chtějí vyplnit všechna její přání, a tak obřad bude skutečně jen malý a dojde i na rozptýlení popele do Dunaje.

"Pohřeb bude přesně tak, jak to chtěla. Je přáním nás všech, aby se dostálo poslední vůle babičky ve všech směrech. Samozřejmě teď netušíme, kdy to kvůli situaci s covidem půjde. Až to ale bude možné, pojedu tam s rodinou," prozradil Blesku vnuk zpěvačky Matouš Heger.

Jelikož je Dunaj druhou nejdelší řekou v Evropě, rodina se bude muset ještě dohodnout na konkrétním místě, kde ostatky Hegerové rozpráší. "Místo žádné vybrané nemáme. Přiznám se, že tyhle detaily řeší babiččin bratr, který žije na Slovensku. Tuším, že je to vcelku daleká budoucnost," přiznal Heger, že kvůli pandemii, se nejspíš celá situace ještě protáhne.

Mezi největší písně Hany Hegerové patří například Potměšilý host, nebo Čerešně.