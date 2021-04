Falešný potrat? Hana Hegerová s Roháčem nikdy těhotná nebyla, tvrdí jeho dcera

Podrobně o tom nikdy nehovořila. Bylo to pro ni více než bolestné. Když Hana Hegerová přišla o dítě s režisérem Janem Roháčem, stáhla se do ústraní. Po její smrti se rozhodla promluvit režisérova dcera Kateřina Kergalová, jenž tvrdí, že známá šansoniérka s ním dítě nikdy nečekala.

Jan Roháč byl lamač ženských srdcí, a že jich bylo. Za svůj život zkrátka nedokázal být věrný. Všude bylo příliš mnoho nástrah. Jednou z jich byla i Hana Hegerová, jenž se do Roháče bezhlavě zamilovala.

Hegerová s ním později otěhotněla a následně potratila. Dcera Jana Roháče ale tvrdí, že si to zpěvačka celé vymyslela. „Není to pravda. Nikdy s ním dítě nečekala, proto taky o něj nemohla přijít,“ tvrdí Kateřina Kergalová dle deníku Aha.

„Myslím, že chtěla zapůsobit, toužila po tom, aby ji lidé litovali,“ myslí si. Zarážející je, proč o tom Kateřina mluví až nyní. „Ona taky o tátovi mluvila, když byl po smrti a nemohl se bránit. Chci to uvést na pravou míru. A taky to, že se nerozešli kvůli mé mámě. Mezi ní a Hanou Hegerovou měl tatínek jiné ženy,“ vytahuje šokující informace dcera Roháče.

Proč by Hegerová o potratu lhala?

Její maminkou je herečka a zpěvačka Zuzana Burianová. Burianová Roháče poznala v divadle. Svatbu měli mít 24. srpna 1968, kvůli invazi ‘spřátelených armád‘ tři dny předtím ji odložili na listopad. V roce 1970 se jim narodila Kateřina, jenž v mládí vystudovala režii. Té se drží dodnes.

V současné době je asistentkou režie v pořadu Karla Šípa Všechnopárty. Dusit v sobě tajemství vydržela dlouho, ale už nechce. Už má dost těch lží.

Lži jsou to ale podle ní. Faktem je, že jen Hegerová věděla, zda opravdu těhotná byla a následně potratila. Jedenapadesátiletá Kateřina se může domnívat, že to bylo, jak říká. Informaci o tom, že Hegerová ve skutečnosti těhotná nebyla, prozradil zřejmě někdo z bezprostředního okolí zpěvačky.

Pohřeb bude v rodinném kruhu

Hegerová zemřela 23. března 2021 ve věku 89 let. „Pohřeb bude přesně tak, jak to chtěla. Je přáním nás všech, aby se dostálo poslední vůle babičky ve všech směrech. Samozřejmě teď netušíme, kdy to kvůli situaci s covidem půjde,“ řekl Blesku vnuk zpěvačky Matouš Heger.

„Místo žádné vybrané nemáme. Přiznám se, že tyhle detaily řeší babiččin bratr, který žije na Slovensku. Tuším, že je to vcelku daleká budoucnost,“ uvedl Heger. Kvůli pandemii je celá situace poměrně komplikovaná.

Hegerová v duetu s Waldemarem Matuškou

Zdroj: Youtube