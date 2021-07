Hana Hegerová se konečně dočkala, rodina a blízcí jí splnili neobvyklé přání

Když před čtyřmi měsíci zemřela známá zpěvačka Hana Hegerová, rodina a blízcí se s ní pak rozloučili jen v úzkém rodinném kruhu při neveřejném pohřbu. K uložení jejích ostatků tehdy ale nedošlo, protože první dáma československého šansonu měla jiné přání. A to se jí teď konečně splnilo.

Letos v únoru si oblíbená zpěvačka, která už několik let žila v ústraní, zlomila nohu v krčku a měsíc strávila v Nemocnici Na Homolce. Když pak ale měla pokračovat v náročné léčbě, další zákroky už odmítla, a o svém konci tak rozhodla sama. Alespoň to tvrdí režisér Fero Fenič, který patřil ke zpěvaččiným nejbližším přátelům. „V posledním telefonátu už nedokázala mluvit, ale přesto volání přijala, abych slyšel alespoň její dech," popsal tehdy režisér pro iDNES. Hegerová neumírala úplně sama, u jejího lůžka s ní tehdy byli oba její vnuci Matouš a Marek.

Plno krásných vzpomínek

„Přátelé, dnes se splnilo poslední přání naší Babulky. Carmen Hegerová na vlastní přání byla odevzdána Dunaji, na odlehlém místě za Komárnem. Vše tak, jak si přála. Dojemné, smutné a pak plno krásných vzpomínek," napsala na Twitteru spisovatelka Alžběta Vlčková, která se na Slovensku účastnila nedávné smuteční ceremonie. Rodina a přátelé se s výraznou osobností československé hudební scény definitivně rozloučili přesně tak, jak si to kdysi sama naplánovala.

Už před dvěma lety totiž Hegerová detailně popsala, kde by jednou chtěla po smrti spočinout. „Všechno to mám promyšlené. Až umřu, tak bych chtěla, aby můj popel vysypali do Dunaje. A ta prázdná urna bude na hrobě, kde je moje maminka a můj syn. Určitě ji někdo ukradne, ale to mi vůbec nevadí. Já nechci, aby tam lidé chodili a říkali: tady je hrob Hegerové. Já prostě vyšumím," řekla tehdy pro časopis Vlasta.

Až vyletím komínem, nechci svoje šansony

„Až vyletím komínem, v žádném případě nechci, aby pouštěli moje šansony. Už jsem si vybrala krásnou árii Casta Diva z Belliniho opery Norma," uvedla dokonce sedm let před smrtí deníku Blesk. Je vidět, že nepřekonatelná zpěvačka, která nazpívala například duet Levandulová se skladatelem Petrem Hapkou, o svém konci často a zodpovědně přemýšlela.

Protože ale Hegerová klasický pohřeb nechtěla, vnuci Matouš a Marek zorganizovali komorní rozloučení v Nové síni na pražských Olšanských hřbitovech, aby jí mohli dát sbohem její přátelé a kolegové. Zpěvačce se tehdy přišel poklonit skladatel a klavírista Petr Malásek, který Hanu Hegerovou dlouhá léta doprovázel při koncertech, i s manželkou Danou Morávkovou. Nechyběl ani herec a režisér Jakub Kohák, který byl zpěvaččiným kmotřencem. „Znala se dobře s tatínkem, se kterým byli opravdu velcí kamarádi. Požádal ji o to a ona s nadšením přijala. I když byla jiného vyznání než katolického," popsal Kohák pozadí jeho vztahu se zpěvačkou pro deník Blesk.

Připomeňte si nadčasovou písničku Tak abyste to věděla z muzikálu Kdyby tisíc klarinetů.

Zdroj: Youtube