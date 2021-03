Hana Hegerová zemřela: Měla těžký život! Zemřel jí syn a skončila ve vězení

Byla označována za královnu šansonu nebo za českou Edith Piaf. Díky svému talentu, šarmu a píli patřila Hana Hegerová mezi ikony československé hudební scény. Její život však nebyl vždy snadný, provázely ho dost veliké životní trable a komplikace.

Hana Hegerová se narodila roku 1931 v Bratislavě a říká se o ní, že zpívat začala proto, protože neměla na zaplacení uhlí. Sama si dělala legraci, že kdyby tenkrát měla ústřední topení, možná by zpívat nikdy nezačala.

Když se dostala do Semaforu, poznala i budoucího manžela Dalibora Hegera, se kterým zplodila syna Matúše. Heger však odešel na vojnu a ona zůstala sama. Syna tedy nechala na výchovu u svého otce na Slovensku. Hvězdná kariéra na sebe pak nenechala dlouho čekat. Vystupování v Semaforu z ní udělal celebritu první velikosti. Manželství však nevydrželo a pár se rozvedl.

Mnoho neštěstí ve zpěvaččině životě

Pak přišlo další neštěstí. Haně bylo režimem zakázáno zpívat. V té době se seznámila s dalším mužem, režisérem Janem Roháčem. Rozuměli si ve všech směrech. Hegerová s ním prý dokonce čekala dítě, které ale bohužel potratila. Nakonec ani tento vztah nevydržel. Bylo to kvůli jeho věčným nevěrám.

Hana se utopila ve světě šansonů, které možná i díky svým zkušenostem uměla tak procítit. Dosáhla velkých úspěchů u nás i v zahraničí, v roce 1967 vystupovala v pařížské Olympii a na Světové výstavě v Montrealu. Milovali ji v západním Německu i v NDR.

Pak se na ni ale začala valit jedna katastrofa za druhou. Na začátku 80. let se Hegerová dostala za zponevěru do vězení, kde strávila půl roku. Do smrti však tvrdila, že se jednalo o chybu účetní, která omylem poslala peníze určené pro Karla Gotta na zpěvččin účet a ta si toho nevšimla. Tenkrát však šlo o závratnou sumu, která činila milion korun.

Při vyšetřování jí tenkrát pomohla komunistická pohlavárka a herečka Jiřina Švorcová, která se jí zastala. I přesto však musela Hegerová do vězení.

Vězení i předčasná smrt syna

Bohužel ani po revoluci nebyla zpěvačka šťastná. Sice přišla nová doba, mohla vystupovat kde chtěla, směla si říkat, co chce, ale dostihla ji další rána. Předčasně zemřel její jediný syn Matúš. Ten zemřel roku 2015 v šedesáti letech. Hana se o jeho skonu nikdy nechtěla bavit. Řekla pouze, že se nejednalo o rakovinu, ale že šlo o smrtelnou nemoc. Naštěstí po něm zůstali vnuci Matouš a Marek, kterým se snažila být dobrou babičkou.

Hana by letos oslavila devadesát let. Několik posledních let se na veřejnosti však už neobjevovala. Měla za sebou srdeční i mozkovou příhodu a nemohla chodit. Nakonec herečka zemřela včera, 23. března 2021.

Za svůj život získala mnohá ocenění. V roce 2002 obdržela medaili Za zásluhy, je také držitelkou rytířské hvězdy francouzského Řádu umění a literatury. V roce 2013 ji povýšili na komandéra francouzského Řádu za zásluhy. I český prezident Zeman jí udělil Řád T.G. Masaryka I. třídy a slovenský prezident Kiska jí zase udělil Řád Ľudovíta Štúra II. třídy.

Na jeden z posledních koncertů zpěvačky Hany Hegerové se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube