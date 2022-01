Chtěla se nakazit: Známá česká zpěvačka po prodělání covidu zemřela

Zdroj: Archiv skupiny Asonance

V pouhých 57 letech zemřela česká zpěvačka Hana Horká. Před časem se nechala záměrně nakazit koronavirem, aby si vytvořila protilátky a nemusela se nechat naočkovat. Jenže právě v důsledku komplikací, které se u ní po nákaze objevily, zemřela. Její syn se nyní ostře pustil do známých antivaxerů, jejichž chování podle něj jeho matku značně ovlivnilo.

Covid podle všeho nepovažovala za hrozbu a očkování odmítala. Aby ale mohla navštěvovat divadla, kina, sauny anebo vyrazit na dovolenou, chtěla se koronavirem nakazit. Po vyléčení by se totiž mohla prokazovat potvrzením o prodělání nemoci. Jenže co se zpěvačce Haně Horké z folkové skupiny Asonance zpočátku zdálo jako dobrý nápad, skončilo tragicky. Horká totiž v důsledku komplikací spojených s covidem zemřela. S odkazem na slova kapely o tom informoval web Novinky.

Jsem prodělanec

Zpěvačka 30. prosince na sociální síti uvedla, že se její syn nakazil koronavirem a zvesela a se vtipem fanouškům popisovala, co se u nich doma odehrává. „Takzvané střípky z karantény. Pořád ještě doufám, že nakonec z izolace,” začínala své vyprávění Hana Horká a z jejích slov bylo zřejmé, že v té době toužila potom, aby se koronavirem nakazila.

O několik dní později pak všechny informovala o tom, že se jí nakonec covid nevyhnul. „Odtajním. Ano, jsem prodělanec,” smála se Horká a dodala, že se jí dokonce podařilo překonat mutaci delta. „Život je tu pro mě a pro vás také,” ukončila svůj poslední příspěvek. Krátce poté totiž zpěvačka, která už plánovala, jak s potvrzením o prodělání nemoci pojede brzy na dovolenou k moři, zemřela.

"Život je tu pro mě a pro vás také", napsala zpěvačka Hana Horká, která byla odpůrkyní očkování. "Takže bude divadlo, sauna, divadlo, koncert, sauna……..a nějaké moře urgent".

Napsala v pátek na Facebooku, v neděli už byla mrtvá. Kéž by to otevřelo oči zabedněncům a antivaxerům. pic.twitter.com/KRRWyXpY9e — Monika Le Fay (@MonikaLeFay) January 17, 2022

Syn viní známé antivaxery

Hana Horká měla na sociální síti mnoho příznivců, kteří ji v jejich slovech podporovali a někteří dokonce rovněž plánovali, že se nechají záměrně covidem nakazit. Syn zpěvačky má za to, že jeho zemřelá maminka přejímala názory známých antivaxerů, jako jsou například Daniel Landa nebo Jaroslav Dušek. „Tímto komentářem ‚děkuji’ za užitečný příspěvek do diskuze. Jmenovitě – Andor Sandor, Duše K, MUDr. Jan Vojáček, CFMP, Daniel Landa a spol. Sebrali jsme mi maminku, která si na vašem základě stavěla veškeré svoje argumenty. Pohrdám vámi. Jste odpad. Za pozůstalé – syn,” napsal do komentáře pod poslední příspěvek Horké její syn Jan Rek.