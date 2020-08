Hana Krampolová: Místo dovolené zařizuje Jiří Krampol její pohřeb

Skon ve společnosti oblíbené Krampolovy ženy zasáhl i herečku Dádu Patrasovou. „Je mi to všechno hrozně moc líto. Hanku jsem měla ráda, a tak všechny mé myšlenky nyní směřují k Jirkovi,“ napsala Super.cz Dáda. „Naposledy jsme se viděly na loňském soustředění Muže roku v Tunisku, kde už sice Hanka měla nějaké zdravotní potíže, ale pořád to nebylo tak vážné,“ řekla herečka.

Že to bude s Krampolovou už jenom lepší, doufala i její blízká přítelkyně, lékařka Ivana Němečková. „Na Františku jí zjistili krvácející vřed. Pak byla v Bohnicích, a když se vrátila, tak měla osmadvacet kilo navíc. Byla veselá a v pohodě. Nic nenasvědčovalo tomu, že by bylo něco špatně,“ ještě stále nechápe smutnou smrt Němečková. „Vrátila se jí radost do života, vypadala dobře, starala se o to, aby dobře vypadala. Byla veselá a nadšená z nových věcí. Doma fungovala perfektně a Jirka byl konečně moc spokojený,“ uvedla lékařka pro Super.cz.