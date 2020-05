Krampolová se vrátila z léčebny a už musí zase do nemocnice!

„Já si někdy taky uvařím, něco si koupím, cvičím. Snažím se číst, koukám na televizi. Snažím se to přežít. Je to hrozný. Strašná otrava. Přes den to jde, ale večer je to horší. Bývám do půlnoci, do půl jedné vzhůru,“ dodal. Teď už se mu jistě změní život zase k lepšímu.