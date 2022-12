Maciuchová měla srdce na dlani: Sestře odkázala milióny, myslela i na bratra

Zdroj: Profimedia

Když v lednu loňského roku zemřela oblíbená herečka Hana Maciuchová, národ truchlil. Nejen, že odešla nenahraditelná umělkyně, ale také férový a poctivý člověk, který uměl hospodařit s penězi a po smrti myslel na své blízké. Zůstalo po ní více než dvacet miliónů.

Hana Maciuchová patřila desítky let mezi naše nejoblíbenější herečky. V mládí byla vyhlášenou krasavicí, ale stejně staří floutci u ní neměli žádnou šanci. Zamilovala se totiž do o devatenáct let staršího kolegy Jiřího Adamíry, se kterým strávila celý život, dokud ji roku 1993 neopustil navždy.

„Když Jiří zemřel, zkolabovala jsem, přestala jsem spát, ochořela jsem. Ale hlavně, vůbec nic mi nepomohlo,“ prozradila herečka v knize Herecká manželství.

Jiří byl její životní láskou a nikdy se s jeho odchodem nesmířila a veřejnost po jejím boku už jiného muže neviděla.

"Mám pocit, že jsem si lásku už vybrala," řekla pro iDnes.cz.

Vztah Maciuchové a Adamíry byl silný i bez potomka

Byl to silný vztah, a to i přesto, že spolu neměli potomka. Maciuchová totiž nemohla mít děti. Když jí bylo pětatřicet, podstoupila vážnou operaci, po které jí lékaři sdělili, že nikdy neotěhotní.

Herečka si po smrti životního partnera vystačila sama, naštěstí byla natolik chytrá a finančně gramotná, že si svůj majetek pěkně hýčkala. O své peníze se starala a snažila se je množit v podílových fondech. Tam měla přes tři a půl miliónu korun. Kromě toho měla účet s pohotovostním miliónem, kdyby se cokoliv stalo. No a v neposlední řadě vlastnila několik lukrativních nemovitostí. Za zmínku určitě stojí byt na náměstí Míru nebo chalupa u Sobotky.

Po herečce zůstal obrovský majetek, který věnovala sestře

Ve finálním součtu nastřádala herečka majetek v hodnotě úctyhodných jedenadvacet miliónů. A vzhledem k tomu, že neměla žádné děti, vše po ní získali její blízcí. Hlavně pak sestra Silvie s manželem Ivanem, kteří o nemocnou Hanu do posledních chvil pečovali. Ti si přišli na většinu všech peněz. Pouze museli vyplatit hereččina bratra Milana, kterému zesnulá sestra odkázala dva milióny a svůj vůz. Zkrátka nepřišla ani sestřenice Vanda, které zanechala sto tisíc.

Svou závěť sepsala herečka 13. listopadu 2020, pouhé dva měsíce předtím, než navždy odešla. Přesně určila, co má kdo dostat, chtěla být za své peníze do poslední chvíle zodpovědná. Chtěla se postarat o své blízké.