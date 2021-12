Hana Maciuchová jeho žádosti o ruku odmítala, po smrti životní lásky litovala

Zdroj: Profimedia

Dnes by národem zbožňovaná herečka Hana Maciuchová oslavila 76. narozeniny, ale bohužel už téměř rok není mezi námi. Zavzpomínejme tedy na její životní příběh a osudového muže, kterého sice ze srdce milovala, ale nikdy si ho nevzala.

Hana Maciuchová se narodila 25. 11. 1945 ve Šternberku. Už jako malá ráda zpívala a recitovala. Roku 1968 absolvovala na pražské DAMU. Následně nastoupila do Divadla Za branou, ze kterého přestoupila do Vinohradského divadla. Před kamerou poprvé stála v mezinárodně oceněném filmu Organ. Nezapomenutelná byla také v kultovních Samotářích nebo dramatu Člověk proti zkáze, kde si zahrála Olgu Scheinpflugovou, ta byla manželkou spisovatele Karla Čapka.

Nejvíce však Hana zářila v seriálech. Diváci ji milovali v Ženě za pultem, Četnických humoreskách i Nemocnici na kraji města. Výraznou roli si střihla i v nekonečném seriálu Ulice. Za ztvárnění Miriam Hejlové získala mnoho diváckých cen. Kvůli zdravotním problémům však musela seriál opustit a bohužel už se do něj nevrátila.

Maciuchová také dlouhá léta učila na Státní konzervatoři v Praze. V roce 2010 obdržela z rukou Václava Klause Medaili Za zásluhy v oblasti kultury.

Hvězdná kariéra a osobní život ovlivněný nemocemi

Její osobní život však až tak radostný nebyl. Třikrát utekla hrobníkovi z lopaty, než ji přemohla zákeřná rakovina slinivky, na kterou letos v lednu zemřela.

Poprvé se s vážnými zdravotními problémy utkala v pouhým pětatřiceti letech.

„Prodělala jsem v roce 1980 složitou operaci. Když jsem se probrala z narkózy, řekli mi lékaři, že už nikdy nebudu mít děti. Pro můj organismus to byla taková rána, že jsem z toho dostala vysoké horečky,“ řekla před lety podle Blesku v jednom rozhlasovém rozhovoru.

V té době už žila s kolegou Jiřím Adamírou, se kterým chtěla počít potomka. Trápila se celý život, ale i tak ho dokázala naplnit. S o mnoho let starším partnerem byla pěknou řádku let, i když jim kolegové moc šancí nedávali. Adamíra byl totiž v době, kdy ji potkal, už podruhé ženatý. Navíc to byl vyhlášený sukničkář a lamač ženských srdcí.

Adamíra kvůli ní opustil druhou manželku

Adamíra však po roce a půl tajného scházení s mladou herečkou opustil manželku a začal žít s Maciuchovou. Několikrát ji dokonce požádal o ruku, ale ona ho pokaždé odmítla.

„Říkala jsem si, že třetí manželství Jiřího by mohlo znamenat nejen všechno dobré, ale i všechno zlé. Když pak ale Jiří vážně onemocněl, tak mě mrzelo, že jsem si ho nevzala,“ prozradila herečka v knize Herecká manželství.

Její životní partner zemřel 14. srpna 1993 na rakovinu páteře. Je pohřben na pražském Vyšehradě. Hanka ho následovala o mnoho let později, a to letos v lednu.