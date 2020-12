Maciuchová překvapila okolí radikální změnou: Může za to koronavirus!

Bývalá hvězda seriálu Ulice se ani ve svém věku nebojí změn. Byť brzy oslaví už pětasedmdesáté narozeniny, v bláznivých nápadech jí to nebrání. Hana Maciuchová totiž začala experimentovat s účesem. V tom novém ji sotva poznáte.

Všichni si ji pamatují jako profesorku Miriam Hejlovou z Ulice. Když tam Hana Maciuchová přestala hrát, konečně si mohla dovolit radikální změnu účesu. Přesto měla ještě hodně dlouho stejný. Ten, na který byla zvyklá.

Až koronavirus ji přinutil uvažovat jinak. Nemohla si totiž zajít ke kadeřnici a na hlavě se jí začaly objevovat bílé odrosty. Maciuchová během koronavirové krize patřila a stále patří do ohrožené skupiny starších ročníků a karanténu musela opravdu dodržovat.

Stále není dobré hnát se do společnosti, kde je mnoho lidí. To herečka moc dobří ví, a tak si nechala udělat účes, aby nemusela do kadeřnictví příliš často. Zvolila úplně bílou barvu na vlasy. Tedy její přirozenou, kterou přiznala. Není potřeba světu tajit, že už šediny zkrátka má.

Maciuchová se změn nebojí

Pravdou je, že barvu má lehce do blond, což ji příjemně omlazuje. Kdysi dávno si nechávala vlasy i narůst, ale nebylo to ono. „Mám vlnité vlasy a bylo s nimi náhle hodně práce,“ vysvětlila herečka Blesku. Raději zůstává u osvědčeného střihu.

Ten musela mít chtě nechtě v seriálu Ulice po dobu deseti let, kdy se tam objevovala. Po letech práce se v roce 2015 rozhodla seriál opustit. „V příští sezoně se budu věnovat divadelním projektům. Už nedokážu zvládat podle svých představ obojí. Proto nyní zase odcházím,“ řekla Blesku krátce po odchodu.

„Můj tatínek mě nabádá, abych se starala o svoji energetickou rezervu. Musím ho poslouchat, proto potřebuji volit a regulovat své pracovní aktivity,“ prozradila bývalá představitelka Hejlové.

Rakovinu nakonec porazila

„Chtěla bych všem mým blízkým spolupracovníkům různých profesí poděkovat za přátelství a profesionální práci. Nikdy mě nenechali na holičkách. Mám je ráda, rozšířil se mi okruh přátel,“ dojímala se Maciuchová v den loučení.

Z Ulice odešla kvůli velkým zdravotním problémům a následně prodělala rakovinu prsu. „Ta choroba je velká svízel. Zatím můžu jen říct, že jsem setřásla první atak,“ tvrdila na začátku. Později už se blýskalo na lepší časy.

„Mám skvělé výsledky. Zdravá jsem ale jen do konce roku, pak totiž půjdu na další kontrolu a uvidí se, co dál,“ uvedla v rozhovoru pro Český rozhlas. „Doktorka mi řekla, že v mém věku je genová věc pasé,“ pokračovala.

„Už před nemocí jsem cítila velkou životní únavu. Tehdy jsem proto skončila v Ulici a myslela si, že se to tím srovná. Opustit zažitý stres ale mohlo naopak rakovinu vyvolat,“ dodala Maciuchová, která zákeřnou rakovinu nakonec překonala.