Malinová o zákulisí prostituce: Zákazník chce pokec i bábovku, říkáme mu mamánek

Hana Malinová je zakladatelkou sdružení Rozkož bez rizika. Tato organizace se stará o ženy, které se věnují prostituci. Pomáhá jim zajistit vyšetření na pohlavně přenosné choroby i dlouhodobé poradenství. S dokumentaristkou Hanou Třeštíkovou spolupracovala na dvojdílném dokumentu Rozkoš bez rizika a Anna.

Nejvíce své tělo prodávají ženy, které spadly do dluhů. Až 65 % žen jsou samoživitelky, které mají dvě a více dětí. Sexuální byznys se od devadesátých let velmi změnil, je to hlavně tím, že se změnil i typický zákazník.

Inflace v sexuálním prostředí

V současné situaci, kdy zavládla v České republice obrovská vlna inflace, přibylo i pár nových žen, které si začaly vydělávat svým tělem. Problém je ovšem v tom, že klienti nejsou v dobré finanční kondici. Není tedy taková poptávka, aby se uživilo velké množství žen. Navíc preference mužů se v průběhu let zcela změnily, u žen hledají pochopení a otevřenou náruč. „Klienti se posadí, nejlépe si chtějí dát bábovku, popovídat si a pak až si užít sex bez vyrušování. Takovým klientům říkám mamánci,“ přiblížila v pořadu Na kafeečko nový trend Malinová.

Ceník služeb

Socioložka také přiblížila průměrný věk společnic. Nejvíce žen se v tomto prostředí pohybuje okolo jednatřicátého roku. Tyto ženy si často svým tělem vydělávájí na své nebo partnerovy dluhy. Sexuální služby mají širokou škálu cen. Jednotlivé úkony se pohybují už od pětiset korun, klasická soulož pak vyjde v průměru kolem dvou tisíc korun. Více než 30 % žen s tímto povoláním začalo už před svým osmnáctým rokem. „Ponižování a stigma ze strany většinové společnosti je pro ženy ještě horší, než ponižování ze strany zákazníků, které občas očekávají,“ prozradila Malinová, která si myslí, že legalizace tohoto povolání by mnoha problémům pomohla.