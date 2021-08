Hana Mašlíková s André Reindersem: Po rozchodu druhá romantická dovolená!

Zdroj: Profimedia

Hana Mašlíková a André Reinders už netvoří pár skoro rok, přesto se ale rodiče malého Andrease dokáží na všem skvěle dohodnout a dokonce jezdí na společné dovolené. Fanoušci páru proto často spekulují, zda se manželé k sobě nevrátili.

Hana Mašlíková minulý rok veřejně přiznala, že její manželství s André Reindersem prochází krizí. Tehdy modelka odtajnila, že problém ve vztahu vznikl kvůli návštěvě jejího muže ve striptýzovém klubu.

"Celých šest let jsem měla jediné přání, aby tam nikdy nešel můj muž, celých šest let mi říkal, že to vnímá stejně. Bohužel některá přání jsou nadlidský úkol. Proto přestaňte snít o princi a raději přijměte realitu a život, jaký je," svěřila se sledujícím na Instagramu.

Ačkoliv Mašlíková dala zápasníkovi MMA druhou šanci, o pár měsíců později oznámila definitivní rozchod. Maminka malého Andrease chtěla hlavně zachovat se svým ex přátelské vztahy. Ty se ale pokazily poté, co Reinders naznačil, že za rozpad vztahu mohla třetí osoba. Po veřejných mediálních přestřelkách se ale bývalí partneři opět udobřili a tráví spolu každou volnou chvilku.

Vztahu Mašlíkové a Reinderse mnoho lidí nerozumí, vše prý dělají kvůli synovi

Hana Mašlíková a André Reinders na začátku července vyrazili společně s jejich synem na chalupu do Harachova.

"Naše společné dovolené a výlety po rozchodu jsou pro některé lidi nepochopitelné, ale pro mnohé jsme vzorem, jak fungovat po rozvodu. Nalijme si však čistého vína, není to tak jednoduché a idylické, ale… Ačkoli spolu už 8 měsíců nežijeme, každý už máme tak nějak svůj život, často je to sebezapření, rozcházíme v názorech a prioritách, občas se to neobejde bez výčitek a konfliktů, tak se snažíme být těmi nejlepšími rodiči pro Andreaska. On by nejraději někdy zabil mě, a já samozřejmě jeho (já jeho mnohem častěji), ale na dovolené jsme najednou spokojená rodina, táhneme za jeden provaz a náš syn je nejšťastnější když vidí mamku s taťkou spolu. Mám však obavy, že až budeme mít oba vážné vztahy, tahle "dovolenková rodinka" už nebude moc reálná, uvidíme," napsala Mašlíková ke společné fotce.

Dovolená v Čechách se natolik vydařila, že se dvojice rozhodla vyrazit na další, tentokrát do Řecka.

Modelka je se svým ex na Krétě, fanoušci opěvují jejich lásku

"Pro někoho jsme divní, ale my víme, proč to děláme. Pro co jiného se v životě obětovat a snažit než pro rodinu nebo alespoň pro její částečné zachování," sdílela Hana Mašlíková fotku s Reindersem z Kréty.

V komentářích fanoušci ihned začali manželům radit, aby se ještě vztah pokusili zachránit! "Když dokážete tohle, je třeba se pokusit manželství zachránit," doufají lidé ve šťastný konec.

Našli se ale bohužel i jedinci, kteří nezvyklí vztah Mašlíkové s jejím ex okomentovali velmi nevybíravým způsobem. "Haničko, taková dovolená, výborné jídlo, pití, i hotel je skvělej. Žijete s manželem odděleně, ale mám dotaz? Že na té Krétě spolu pích**? Na takový tělo si nesáhnout celou dobu by přece byla škoda," napsal modelce jeden z jejích sledujících.

Hanka si ale poznámku nenechala líbit a poslala drzounovi ihned odpověď. "Můj milý, i kdybychom trtkali od rána do večera, tobě je po tom kulový!!! Evidentně nemáš sám do čeho píchnout, že máš takové starosti," setřela neomaleného fandu. Jak to ale manželé ve skutečnosti mezi sebou mají a zda se si k sobě ještě najdou cestu jako partneři, to ukáže až čas.

Mašlíková a Reinders mají na dovolené společnou ložnici.