Hana Mašlíková s manželem změnili názor: Ve vztahu se shodli na zásadní věci

Hana Mašlíková a André Reinders mají téměř pětiletého synka Andrease a bývalá modelka ještě nedávno prohlašovala, že rozhodně druhého potomka neplánují. Nyní ale Mašlíková na svém Instagramu přiznala, že by si s manželem ještě druhé dítě přáli.

Hanka Mašlíková a André Reinders se v roce 2017 stali kompletní rodinou, když přišel na svět jejich prvorozený syn Andreas. Chlapeček se narodil rok po svatbě a v té době byla dvojice přesvědčená, že druhé dítě už nechtějí.

V létě oslaví malý Andreas páté narozeniny a s postupujícím časem jeho rodiče ohledně sourozence pomalu mění názor. Jedním z důvodů, proč se Mašlíková nehnala do druhého těhotenství, byl i fakt, že jí chvíli trvalo, než u ní přeskočila silná mateřská láska.

"Nebyla to taková ta okamžitá bezmezná láska, do svého syna jsem se zamilovávala postupně a strašně jsem se za to styděla," přiznala kdysi Mašlíková a kvůli obavám z opakování stejného scénáře touhu po dalším potomkovi raději pohřbila hluboko ve své hlavě.

Už se na to cítíme starší

Jak říká staré české pořekadlo, člověk míní, život mění a stejně tak je to i v případě Hany Mašlíkové. "Tenkrát jsme byli rozhodnutí, že chceme jen jedno dítě. Jak je Andreas starší, uvědomujeme si, že bychom si přáli další miminko, ale nyní se na to už cítíme staří," svěřila se Hanka na svém Instagramu.

Ačkoliv je influencerka věkem v kategorii starších matek, mohla by jí pomoct skvělá forma, na které už několik let intenzivně pracuje v posilovně a zdravý životní styl.

"To cvičení je takovou drogou, potřebuji to každý den. I bez přípravy chodím trénovat pětkrát v týdnu, když nejdu, tak mi to chybí. Navíc jsem si tam našla skvělou partu přátel, které beru jako svou druhou rodinu. Cvičím už od 18 let, tak si bez toho ten život nedokážu představit a velmi mě baví i to posouvání hranic, kam se člověk dokáže svou pílí dostat," řekla před časem webu Extra.​

