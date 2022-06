Hana Mašlíková o své cestě soutěží: Trenér jí kulturistiku vymlouval

Zdroj: Profimedia

Hana Mašlíková má za sebou svou první profesionální kulturistickou soutěže Mr. Universe, ze které si domů přivezla hned dvě medaile, zlato a bronz. Bývalá modelka se po skvělém umístění rozpovídala na Instagramu o své cestě za vysněnou postavou a prozradila, kdo jí během půlroční dřiny byl největší oporou.

Hana Mašlíková si ke svým čtyřicátým narozeninám nadělila hned dvě umístění v profesionální kulturistické soutěži. V kategorii amatérů získala bývalá miss zlato a mezi pokročilými krásné třetí místo, tedy bronz.

Cesta k vysněnému tělu ale rozhodně nebyla jednoduchá a Mašlíková musela předvést obrovské odhodlání a vůli, aby takového výsledku v poměrně krátké době dosáhla.

Posledních šest měsíců trávila Hanka každý den v tělocvičně a pod vedením zkušeného trenéra se proměnila v horu svalů. Právě svému coachovi Mašlíková poděkovala za obrovskou podporu během celé přípravy.

Trenér soutěžení Mašlíkové vymlouval

"Moje půlroční výzva včera skončila a já bych vám všem chtěla poděkovat za stovky gratulací, které mi ještě stále přicházejí, opravdu moc si vaší podpory vážím. Jsem šťastná, plná dojmů a taky unavená," ozvala se Hana Mašlíková po soutěži sledujícím na Instagramu. Kromě poděkování fanouškům přidala dlouhý text pro svého trenéra. Ten sice Hance zprvu kulturistiku vymlouval, nakonec z ní ale dokázal vymáčknout ty nejlepší výkony.

"A teď bych ráda poděkovala nejdůležitější osobě, která za mojí formou a úspěchem stojí, a to je můj trenér a zároveň i velmi dobrý kamarád (já mu říkám Nejka) Martin Svoboda. Ačkoli se zpočátku mé přípravě na soutěž bránil a snažil se mi to rozmluvit, nakonec mě v tom nenechal a za půl roku dokázal s mým tělem doslova zázraky. Trénoval mě půl roku denně od pondělí do pátku, byl tady každý den pro mě jako kouč a opora, vymýšlel zajímavé tréninky, za celou přípravu jsem snad neměla stejný trénink. Vždy pro něj bylo nejdůležitější, abych se hlavně nezranila, byl empatický, vycítil, když jsem neměla svůj den a přizpůsobil tomu trénink. I když mi nebylo občas do smíchu, tak mě dokázal rozesmát, odvést myšlenky a potlačit nějakou starost nebo únavu. Dokázal mě vyhecovat k výkonům, o kterých se mi ani nesnilo. Půl roku jeho času a energie, to mi věnoval a obětoval, a já mu za to zůstanu už navždy vděčná. Děkuju ti za vše a děkuji za druhý domov," uzavřela Mašlíková svůj emotivní vzkaz.

Mašlíková se na soutěž připravovala půl roku