Hana Mašlíková popsala návrat k manželovi: Znovu jsme se našli

Zdroj: Profimedia

V závěru roku si opět po delší době zarandili, strávili spolu Vánoce a před pár dny zavítali po zažehnání manželské krize jako kompletní rodinka na společenskou akci. Na té se bavila jak Hanka Mašlíková Reinders, tak i manžel André a samozřejmě především syn Andreas. Prostě pohoda, a tak jsme se zeptali, když už manželství funguje, jak má, zda by nebylo vhodné pořídit mrňouskovi brášku, nebo sestřičku.

„Tak to opravdu ne. My rozhodně nejsme ti, kteří by k znovunavázání vztahu uvažovali a chtěli rozšířit rodinu. Vím, že to tak někdy bývá, ale u nás tohle opravdu nehrozí. Andreásek zůstane jedináčkem, takže žádný přírůstek se v dohledné a zřejmě i nedohledné době u nás nenarodí. A navíc, i když jsem asistentka u Pavla Kožíška a nějaké triky zvládám, tak tohle kouzlo krátce před čtyřicítkou pokoušet nebudu,“ prozradila s úsměvem Hanka pro kafe.cz.

V současné době je celá rodina na dovolené v Ománu. Už před odjezdem věděli, že vzbudí pozornost. „Budeme asi raritka, sice míříme za sluncem, klidem, odpočinkem a pohodou, ale většinu času zřejmě budeme trávit u hotelového bazénu. Když jsme si ale vzpomněli na horor Čelisti, tak se asi do rozbouřených vln nepohrneme, i když zdejší pláže omývané mořskou vodou jsou velkým lákadlem, žralok nežralok. No uvidíme,“ doplnila se smíchem Mašlíková.

Důvodem byl syn

Krize v manželství už je zdárně zažehnána. Vzájemně se z ní rozhodně neviní. Podepsali se na ní prý oba dva. „Nebyla to v uvozovkách vina a zásluha jednoho či druhého. Už delší dobu jsme si procházeli krizí a na rok jsme se odloučili. Musím to zaklepat, že ani jeden z nás neměl během té odlučovací doby chuť ani sílu požádat o rozvod,“ vysvětlila.

„Byl tady totiž náš malý milovaný Andreásek, který byl tím důvodem, proč jsme se znovu našli. Takže, když to shrnu, fungujeme opět jako rodina, je nám všem fajn a věřím, že takhle, jak to je, to bude i pokračovat. Prostě a jednoduše u nás platí, že jsme opět trojka, a to je nejvíc,“ dodala Hanka Mašlíková na oslavě druhých narozenin Muzea fantastických iluzí Pavla Kožíška.