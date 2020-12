André Reiders opustil manželku: Hanka Mašlíková prý žárlila a dělala scény

Zářili úsměvy na všechny strany a společně vzorně vychovávali syna Andreáska. Na oko působili jako dokonalá rodina, pak ale přišel pád. André měl totiž navštívit striptýzový bar, čímž svou manželku dohnal k zuřivosti.

„Vždycky jsem odsuzovala ženatého nebo zadaného chlapa, který šel do strip baru. Každý na to má svůj názor, pro mě je to ukázka absolutní neúcty k ženě. Celých šest let jsem měla jediné přání, aby tam nikdy nešel můj muž. Celých šest let mi říkal, že to vnímá stejně. Bohužel některá přání jsou nadlidský úkol. Proto přestaňte sní o princi a raději přijměte realitu a život, jaký je,” postěžovala si Hanka před několika měsíci na sociální síti. A oheň byl na střeše.