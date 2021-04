Hana Mašlíková zmátla fanoušky: Strach z oklamání? Komu poslala vzkaz?

Hana Mašlíková se nedávno rozešla se svým manželem André Reindersem. Po prvopočátečních hádkách to nedávno vypadalo, že k sobě rodiče malého Andreáška našli cestu. Nyní ale bývalá modelka opět mluví o lžích a zklamání.

Hana Mašlíková přiznala problémy v manželství poprvé minulý rok. Tehdy měl zápasník MMA André Reinders navštívit striptýzový klub a jeho manželka se rozhodla aféru ventilovat na sociálních sítích.

"Už mě přestalo bavit dělat ze svého manžela pana úžasňáka, a vám tady na Instagramu nalhávat, že máme dokonalé manželství," napsala tehdy Mašlíková.

Na to reagoval Reinders útokem na svou ženu. "Objevili se lidé, kteří asi nemají příliš nějaké morální zábrany, a snažili se využít situace, že jsme byli rozhádaní. Zasahovali do našeho vztahu a přispěli k tomu finálnímu rozchodu. Nebyl jsem dokonalý partner, taky jsem se někdy choval jako blbec, ale kdo jsme? Snažil jsem se jím ale být. Hanku jsem miloval a nikdy jsem ji nepodvedl. Hádky občas byly, ale myslím, že se nestalo nic tak zásadního, co by muselo vygradovat v rozchod. Bohužel Hanka je občas až příliš důvěřivá a asi uvěřila sladkým řečem našeptávačů," snažil se zápasník vylíčit vůj úhel pohledu. Vyhrocené emoce se pak podařilo dvojici uklidnit.

Mašlíková vztahy s Reindersem uklidnila, ctitelů má prý požehnaně

"Zrovna jste nás zastihli při společné procházce. Ač to mezi námi nedopadlo, tak se snažíme být hlavně rodiči a vycházet si vstříc. Doufám, že to udržíme, co nejdéle to půjde, nebo navždy. Víkendy se snažíme trávit spolu už kvůli tomu, že Andreas chce být s maminkou i s tatínkem dohromady. Uvidíme, jak to půjde do budoucna," prozradila Mašlíková Extra.cz.

Dobré vztahy mezi bývalými partneři možná panuje i proto, že exmodelka si zatím nenašla za manžela náhradu.

"Samozřejmě je kolem mě spousta nových lidí. Když vyplavalo na povrch, že s manželem už nejsme spolu, tak se kolem vyrojilo strašně moc supů, kteří nade mnou kroužili jak nad mršinou. Nemůžu si stěžovat o zájem, ale na prvním místě je pro mě syn. Takže nový partner bude muset milovat nejen mě, ale i jeho. Jinak u mě nebude mít šanci," říká Hanka.

Hana Mašlíková poslala sledujícím zmatený vzkaz o lžích

"Dobrý den," řekla lež. "Dobrý den," odpověděla pravda. "Nádherný den," řekla lež. Pravda se rozhlédla, aby se ujistila, zda je to tak. Bylo. "Nádherný den," řekla tedy pravda. "Ještě hezčí je to jezero," řekla lež. Pravda se znovu rozhlédla, jestli je to tak a souhlasila. Lež běžela k vodě a řekla: "Ta voda je ještě úžasnější. Zaplavejme si. Pravda se dotkla vody svými prsty a voda byla opravdu skvělá. Důvěřovala lži. Obě se svlékly a klidně plavaly. Po chvíli vyšla lež z vody, oblékla si šaty pravdy a odešla. Pravda nebyla schopná obléci si šaty lži, začala kráčet bez oblečení a všichni se jí děsili, když ji uviděli. A tak se stalo, že dnes lidé raději přijmou lež oblečenou za pravdu, než holou pravdu. autor: Jean-Léon Gerôme," sdílela Mašlíková na svém Instagramu podivný citát.

Zda byl někomu vzkaz adresovaný, nebo se jen Mašlíkové líbil jeho obsah, to už neobjasnila.

André Reinders se věnuje bojovým sportům.

