Hana Mašlíková předvedla rodinnou idylku: Po hádkách s manželem usmíření?

Hana Mašlíková a André Reinders si na začátku roku ostře vyměnily názory skrze média a vypadalo to, že je čeká velice náročný rozvod. Manželům se ale podařilo opět najít společnou řeč a dokonce si vyrazili do cukrárny i se synem Andreasem.

První krize v manželství Hany Mašlíkové a André Reiderse začaly minulý rok poté, co zápasník MMA navštívil striptýzový klub. Pro Mašlíkovou to byl takový podraz, že se rozhodla celou věc ventilovat na sociálních sítích.

"Už mě přestalo bavit dělat ze svého manžela pana úžasňáka, a vám tady na Instagramu nalhávat, že máme dokonalé manželství," napsala tehdy modelka.

Partneři se pak ještě pokusili vztah slepit, to se ale nepovedlo. "Objevili se lidé, kteří asi nemají příliš nějaké morální zábrany, a snažili se využít situace, že jsme byli rozhádaní. Zasahovali do našeho vztahu a přispěli k tomu finálnímu rozchodu. Nebyl jsem dokonalý partner, taky jsem se někdy choval jako blbec, ale kdo jsme? Snažil jsem se jím ale být. Hanku jsem miloval a nikdy jsem ji nepodvedl. Hádky občas byly, ale myslím, že se nestalo nic tak zásadního, co by muselo vygradovat v rozchod. Bohužel Hanka je občas až příliš důvěřivá a asi uvěřila sladkým řečem našeptávačů," řekl Reinders Expres.cz a ihned se dočkal reakce.

Hana Mašlíková a René Reinders se nerozešli v dobrém, kvůli synovi ale našli společnou řeč

René Reinders svým prohlášením o rozchodu vytočil svou manželku Hanu Mašlíkovou doběla. Ta si nenechala jeho slova líbit. "Je to pro mě signál, že manžel se rozhodl prát na veřejnosti špinavé prádlo. Doteď jsme se snažili fungovat jako kamarádi a rodiče našeho syna, který je pro nás oba nejdůležitější, proto netuším, co tím sleduje. Bohužel, asi je to tím, že velmi těžce nese náš rozvod," okomentovala chování Reiderse pro Blesk.cz.

Modelka si do svého muže rýpla i na sociální síti, kam napsala: "Když máš máslo na hlavě a tvé ego neunese, že jsem už nedokázala některé věci odpustit a jít dál. Neměla bych se vyjadřovat, ale je to těžké, když nechcete být za debila před národem. To nám to dlouho nevydrželo, být dobrými a rozumnými rodiči, teď jsme tak maximálně za komedianty," rozčilovala se na Instagramu.

I přes ostrou výměnu názorů skrze média, se nakonec podařilo rodičům malého Andrease zakopat válečnou sekyru.

Mašlíková vyrazila o svátcích s Reindersem do cukrárny

"Taky dost, že jsi nás vyvezl na dorty," sdílela Hana Mašlíková na Velikonoce společnou fotografii s Reindersem. Oba bývalí partneři se na snímku usmívali a vypadalo to na rodinnou idylku.

Že už mezi sebou nemají Reinders s Mašlíkovou žádné konflikty dokazují i slova zápasníka, který v nedávném rozhovoru pro Super.cz vychválil svou bývalou ženu až do nebes.

"Na Hance mi bude vždycky záležet, ať už bude, nebo nebude moje žena. Vždycky bude důležitou osobou v mém životě. Ostatně je to matka mého syna. Dala mi to nejcennější v životě, a tak k ní budu i přistupovat. Rozhodně nemám v úmyslu dělat jí nějak zle," řekl Reinders, který podle všeho stále k Mašlíkové chová jisté city. Na návrat to ale zatím nevypadá, expartneři se zatím údajně stýkají pouze kvůli synovi.