Svůdná Mašlíková ve vířivce: S kým vyrazila modelka na víkend?

Zdroj: Profimedia

Ještě před pár dny to vypadalo, že se Hana Mašlíková postupně sbližuje svým manželem André Reindersem, o víkendu ale modelka vyrazila do lázní bez něj. Fanoušci proto ihned začali spekulovat, kdo dělal Mašlíkové doprovod.

Hana Mašlíková a André Reinders už rok netvoří pár, přesto ale mají k sobě rodiče malého Andrease velice blízko a tráví spolu každou volnou chvilku.

Modelka dokonce se svým ex a jejich synem jezdí na společné dovolené a z fotek to vypadá, že mezi nimi i po rozchodu panují idylické vztahy.

"Pro někoho jsme divní, ale my víme, proč to děláme. Pro co jiného se v životě obětovat a snažit než pro rodinu nebo alespoň pro její částečné zachování," vysvětlila Mašlíková na Instagramu. Jelikož spolu s manželem trávila Hanka v poslední době mnoho času, začaly se rojit spekulace, zda se náhodou partneři nepokouší o comeback.

Mašlíková vyrazila na wellness, manžela nechala doma

Mimo jiné indície André Reinders nedávno také zmátl své sledující, když na svých stories označoval Mašlíkovou jakou svou "ženu", což pro ex není zrovna přesný pojem.

Na relaxační víkend ale vyrazila modelka sama, alespoň to takto prezentovala na Instagramu.

Když se Mašlíkové v komentářích zeptala jedna ze sledujících, kdo ji do lázní doprovodil, dočkala se pořádně podrážděné odpovědi.

Že vám není hanba, brání si modelka své soukromí

"Byl to jen prodloužený víkend, ale já jsem po těch všech procedurách odpočatá a zrelaxovaná, jako po měsíční dovolené," pěla Hana Mašlíková chválu na pobyt a přidala svou sexy fotografii v plavkách.

"Vy nemáte kamarádku? Jste jen se synem nebo s koněm?" zeptala se netaktně modelky jedna z fanynek. "Bože, vy máte starosti a otázky. Je mi za takové komentáře hanba," odpověděla ostře Mašlíková, svůj doprovod ale neprozradila.

Zda byl tajemným doprovodem Hanky její manžel, zápasník MMA André Reinders, nebo se objevil nový muž na scéně, tak zůstává tajemstvím. Mašlíková si totiž od skandálu z minulého roku, raději dává na své soukromí pozor.

Kdo fotil Mašlíkovou ve vířivce?