Hana Vagnerová v době dospívání spadla na dno: Nezájem rodičů řešila hladovkou

Hana Vagnerová patří mezi největší hvězdy českého showbyznysu a už roky jde z role do role. Nyní úspěšná herečka přitom v minulosti prožila peklo, když v dospívání spadla do anorexie a vážila pouhých 37 kilo. Stačilo málo a vše mohlo dopadnout tragédií.

Hana Vagnerová si v době dospívání prošla velice náročným obdobím. "Z těch let si nepamatuju nic, než že jsem snědla rajče, suchar a někdy jsem si dala ještě navíc jablko. Ale z toho už jsem měla depresi," svěřila se herečka před časem Idnesu.

Do poruchy příjmu potravy prý spadla Hanka poté, co si její sestra zlomila nohu a rodiče se jí pak nemohli dostatečně věnovat. "Začalo to banálně. Moje sestra byla nemocná, měla zlomenou nohu s řadou komplikací, a já najednou měla pocit, že mi rodiče nevěnují tu správnou pozornost. Tehdy jsem zhubla dvě kila a oni logicky zareagovali a ptali se mě, co se děje, jestli mě něco netrápí, a v mé pubertální hlavě se zrodila myšlenka, že touto cestou bych na ně mohla," zavzpomínala hvězda na své mládí.

"Řekla jsem si, že musím zhubnout tři kila, a když jsem je měla dole, naplánovala jsem si další čtyři, pak že už bude všechno dokonalé… Začal koloběh, který nešel zastavit, a nebylo cesty ven. Měla jsem pocit, že musím být naprosto dokonalá a zároveň hubená, jinak že mě nikdo nebude mít rád," dodala Vagnerová s tím, že v důsledku hubnutí přišly další problémy jako je vypadávání vlasů.

Měla jsem pocit, že mi všichni lžou

Po drsné dietě zhubla Hana Vagnerová na pouhých 37 kilogramů a rodina i přátelé ji začali upozorňovat na to, že už je nezdravě vychrtlá. Jejich slova si ale tehdy nebrala k srdci. "V tom je právě anorexie tak zákeřná, protože já měla pocit, že mi všichni lžou, že mi závidí, že dokážu mít silnou vůli a oni ne. Že se proti mně spikli, abych byla tlustá," vysvětlila herečka.

"Pro mě to bylo strašné období, které bych nikomu nepřála, proto jsem úplně alergická, když slyším někoho, jak říká holce v pubertě, že má velký zadek. Ten člověk si vůbec neuvědomuje, co tím může způsobit," říká filmová hvězda, která v minulosti vyzkoušela i práci modelky. Na toto období ale opět nemá zrovna nejlepší vzpomínky.

"Přičichla jsem k tomu kolem patnácti šestnácti let, kdy jsem měla velikost 34, tím pádem jsem měla pro tuhle práci naprosto ideální velikost. Anorexii tam mají snad všechny holky. To prostředí je vážně kruté, rivalita obrovská a chce se po vás něco, co sama neovlivníte. Najednou je vám o dva roky víc a vidíte, že nedostanete práci, protože vám všichni bez obalu řeknou, že v osmnácti už jste na tu práci stará," uzavřela.

