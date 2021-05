Hana Vágnerová je v zoufalé situaci, o střechu nad hlavou prosí i fanoušky

Hana Vágnerová se ocitla v pořádně tíživé situaci. Do měsíce se musí vystěhovat z bytu. O pomoc prosí své fanoušky, kteří ji jistě ve štychu nenechají. Kdyby ano, mohla by se tak snadno ocitnout na ulici.

Zrzavá herečka dosud bydlela na Letné, ale z ničeho nic dostala výpověď. Co se v bytě muselo stát, aby Vágnerová musela tak rychle odejít, nikdo netuší. Třeba to přehnala s večírkem, ale tím se, pravda, na sociálních sítích chlubit nebude.

Dává tam jenom to nezbytné. „Tak, aby ten den nebyl dostatečně šílenej, tak jsem právě zjistila, že se musím do měsíce vystěhovat ze svého bytu,“ napsala nedávno na svůj Instagram. Momentálně hledá, kde by složila hlavu a neváhá k tomu využít své příznivce.

„Tak jestli někdo víte o nějakým super krásným a levným podnájmu… Zachráníte mi život?“ táže se a zároveň je prosí, aby jí posílali výhodné nabídky. Každý se občas ocitne v situaci, kterou nečeká, ale měsíc na vystěhování je opravdu málo.

Na vystěhování má měsíc

Obvyklá doba výpovědi jsou dva měsíce. Na situace, kdy je hozena do vody, je ale herečka zvyklá. Naučila ji především Amerika, kam načas odjela, aby si zlepšila jazykové schopnosti a získala zkušenosti v oboru.

„Občas si někdo myslí, že jsem se odstěhovala do Ameriky, ale tak to není. Většinu času jsem v Česku a do Los Angeles jezdím, když se najde čas a podaří se mi to sladit s projekty, kterým se věnuju tady,“ tvrdila v době, kdy byla v Americe často.

Otevřel se jí svět a ona musela bojovat o nabídky v prostředí, kde nikdo nevěděl, kdo je. „Když na to teď vzpomínám, byla to docela šílenost. Možná je ale nejlepší do toho prostě po hlavě skočit. Postupně jsem si tam našla kamarády, poznala lidi, kteří mají stejný zájmy, a získala pár kontaktů. Byla jsem tam tři měsíce a podařilo se mi najít agentku,“ řekla Vágnerová pro lidovky.cz.

Zkušenosti v zahraničí ji posunuly dál

„Já mám jen pár zkušeností. Nemůžu říct, že jsem se probojovala do Hollywoodu a vím, jak to tam funguje. Znám ale lidi, kteří tam jsou patnáct let, a nevyšlo jim nic, a pak ty, kterým se něco podařilo za pouhej rok,“ říká skromná herečka.

„Neexistuje na to univerzální odpověď, což je vlastně super. Jedna moje kamarádka ze Švédska tam jezdí asi dva roky, je jí pětačtyřicet a právě mi psala, že dostala svoji první roli v Hollywoodu. Všechno je možný! Tam nemají takový škatulkový myšlení jako u nás, že něco nejde,“ vzpomíná Vágnerová, která je za zkušenosti v zahraničí ráda.

