Herečka Hana Vagnerová: Chci muže, který pochopí, že jsem emočně nestabilní

Herečka Hana Vagnerová se nedávno vrátila z Ameriky, kde tři roky žila a pracovala. Nejen, že ji tamní život neuspokojoval, ale ani muži a jejich vztah k ženám jí nevyhovovali. S randěním tam má neblahé zkušenosti.

Život v Americe je zcela jiný než ten u nás. Své o tom ví i herečka Hana Vagnerová, která si užívala za velkou louží poslední tři roky. Nejen, že tam pracovala, ale také samozřejmě randila. Z tohoto zážitku si však odnesla dosti nepěkné vzpomínky.

Nějakou dobu se scházela s mužem, který provozoval takzvaný dating. To znamená, že klidně i několik let randil s více ženami, než se rozhodnul, která z nich je pro něj ta pravá.

„Byla jsem na rande s jedním Američanem a on začal mluvit o nějaké holce. Tak jsem se začala smát, abych měla čas to zpracovat, a pak mu říkám: To je zajímavé, ty o té holce mluvíš, jako bys s ní byl také na rande. A on na to, že samozřejmě,“ svěřila se herečka v show Jana Krause a pokračovala: „Zase jsem se strašně dlouho smála a pak říkám, že tomu nerozumím, že dneska se mnou, včera s Annou… A on se nejdřív také dlouho smál a pak mi řekl, že takhle oni to v Americe dělají.“

Dating není nic pro Hanku

Hanka prý měla následně k muži dlouhý monolog, při kterém mu vysvětlila, že ona je královna a nikdo se k ní takhle rozhodně chovat nebude. A z rande odešla.

Od té doby ji prý tento muž bezmezně miluje a pořád jí volá a píše. U Hanky už ale nemá šanci. Už o něj nestojí. Je totiž vybíravá a na mužích by chtěla, aby měli všechny pro ni důležité vlastnosti.

„Nejdůležitější je humor, inteligence a charisma,“ prozradila a přiznala, že ona sama je také dost komplikovaná osobnost a vlastně hledá takového muže, který bude její emoční labilitu chápat.

Hledá muže svých snů

„Když to řeknu jemně, jsem lehce emocionálně nestabilní. Nečekaný pláč, nečekaný jásot, pak zase nahoru, dolů, všechno je barevný, pak zase černý. A já potřebuju, aby tomu ten muž rozuměl,“ svěřila se u Krause.

Jak se jí v hledání toho pravého bude dařit u nás, budeme pečlivě sledovat. Snad najde toho pravého a založí rodinu. Věk už na to rozhodně má. Aby si pak nevyčítala, že jí ujel vlak a zůstala sama. Kdoví, jesti by pak také nemusela vyzkoušet dating nebo vzít za vděk oním ctitelem v Americe.

Na Hanu Vagnerovou v show Jana Krause se podívejte ve videu!

