Hana Vagnerová našla lásku! Nový partner na ni zapůsobil třemi vlastnostmi

Zdroj: Profimedia

Krásná herečka Hana Vagnerová byla delší dobu sama. Jak totiž přiznala, při výběru partnera je mnohem náročnější než dříve. Teď toho pravého, zdá se, konečně našla. U mužů jsou pro ni nejdůležitější tři vlastnosti a vypadá to, že její nová láska všechny má.

O krásnou herečku Hanu Vagnerovou má pochopitelně zájem spousta mužů, jí se ale nedařilo najít toho pravého. Bylo to hlavně proto, že měla mnohem vyšší nároky než kdysi. „Jak člověk stárne, přestává mu stačit to, že kluk hraje na kytaru,” nechala se slyšet v rozhovoru pro eXtra.cz. Nakonec se ale přece jen našel někdo, kdo si její srdce získal. „Vypadá to dobře a víc neřeknu,” řekla shovívavě a přiznala tak nový vztah. Její partner tak dle všeho splňuje její hlavní požadavky. Jak totiž herečka řekla, zapůsobit na ni může jen muž, který má smysl pro humor, je inteligentní a charismatický.

Zvláštní schůzka

Herečka delší dobu žila ve Spojených státech, kde o ni mělo rovněž zájem několik mužů. A s jedním z nich se vydala i na rande. Ze schůzky však odcházela značně rozčarovaná. „Byla jsem na rande s jedním Američanem a on začal mluvit o nějaké holce. Tak jsem se začala smát, abych měla čas to zpracovat, a pak mu říkám: ‚To je zajímavé, ty o té holce mluvíš, jako bys s ní byl také na rande.’ A on na to, že samozřejmě,” vyprávěla svůj netradiční zážitek Vagnerová v pořadu Show Jana Krause.

„Zase jsem se strašně dlouho smála a pak říkám, že tomu nerozumím, že dneska se mnou, včera s Annou. A on se nejdřív také dlouho smál a pak mi řekl, že takhle oni to v Americe dělají,” dodala ještě.

Potřebovala muže, který ji pochopí

Výběr vhodného partnera byl pro Hanku ještě větší výzvou. Hledala totiž takového muže, který bude mít pochopení pro její chování. „Když to řeknu jemně, jsem lehce emocionálně nestabilní. Nečekaný pláč, nečekaný jásot, pak zase nahoru, dolů, všechno je barevný, pak zase černý. A já potřebuju, aby tomu ten muž rozuměl,” vysvětlovala před časem svou situaci. A podle všeho se jí přesně takového partnera podařilo najít. Snad jejich láska vydrží!

Hana Vagnerová je neuvěřitelně krásná: