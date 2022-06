Hana Vagnerová promluvila o partnerovi a polyamorii: Ne vše by dokázala snést

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Herečka Hana Vagnerová o svém soukromí dlouhou dobu mlčela, teď už se ale svou láskou ráda pochlubí. V talkshow 7 pádů Honzy Dědka, kam ji její partner doprovodil, vyprávěla o tom, jak se seznámili, a zastavila se i u tématu polyamorie, o které je její nový film Hranice lásky. Co by ve svém vztahu nestrpěla?

Krásná herečka Hana Vagnerová byla jedním z hostů další epizody talkshow 7 pádů Honzy Dědka. V oblíbeném pořadu divákům přiblížila svůj vztah s charismatickým cizincem a promluvila i o svém novém filmu Hranice lásky, který vypráví o polyamorii.

Zdroj: FTV Prima

„Je to o páru, který se rozhodne řešit krizi otevřením vztahu. Polyamorií. Spousta párů v tom stejně žije, jenomže si lžou. Tenhle pár si řekne, pojďme být tak dospělí, že si o tom budeme říkat. Já bych to ale nedokázala. Není to pro mě. Je to jenom role,“ přiznala Hana Vagnerová v 7 pádech Honzy Dědka s tím, že si vjemy z natáčení brala i domů a vyprávěla o něm svému novému příteli. „Točili jsme to 4 měsíce. Přišla jsem domů a řekla jsem mu, že jsem točila o polyamorii. Přítel je Francouz. Napůl Francouz a napůl Španěl. Mluvíme spolu španělsky, což je můj čtvrtý jazyk, jeho druhý, takže tam spousta věcí může být ztraceno v překladu, kdyby něco,“ směje se herečka.

Vzala ho s sebou

Přítele přivedla i na natáčení 7 pádů Honzy Dědka. „On tady sedí, vy se smějete a on neví čemu. Ale dostal od Hanky pokyn: Směj se, až se budou smát ostatní,“ prásknul moderátor a zeptal se na jejich seznámení. „Potkali jsme se ve Francii. On surfuje. Dělá různé tripy, objel na paddle boardu Francii, točí si o tom dokumenty. Je hodně odvážnej a extrémní sportovec. Měli jsme společný kamarády. Šla jsem s kamarády po Francii, on šel taky po Francii, šli jsme stejnou ulicí a… Svatba ještě není, ježišmarja!“ brzdila Hana Vagnerová svatební myšlenky Honzy Dědka.

Zdroj: FTV Prima

Emma Smetana a Jordan Haj se zprvu nesnášeli

Mezi dalšími hosty byli i manželé Emma Smetana a Jordan Haj. I oni se s ostatními podělili o to, jak k sobě vlastně přišli, a řekli, že mezi nimi zpočátku panovala spíše nenávist. „Potkali jsme se v Praze, v Celetné ulici. Je tam krásná barokní fasáda, na kterou se promítaly filmy Petra Nikla, a na ten zážitek mě vytáhl můj bratranec. Když jsem chtěla odejít, protože mi byla zima, zadržel mě, že přijdou jeho noví kamarádi a řekne jim, aby přinesli deku. A pak se na mě snesla deka,“ začala romanticky Emma Smetana. O romantiku přitom ještě dlouho nemohla být řeč.

„Hodil jsem na ni deku a vycenil hodně bílé zuby. Říkala, že jsem vypadal jako Aladin,“ upřesnil Jordan. „Vystoupila postava z mých dětských snů, řekl ahoj, jsem Jordan. To bylo před 14 lety. Byl to hned takový lovehate,“ vzpomíná Emma. „Dva týdny jsme se okatě nesnášeli, ukazovali jsme si, kdo je víc, to větší sebevědomí. Já jsem ale nebyl moc intelektuální,“ doplnil Jordan. „Ale stíhal to víc než většina lidí, kterým je 19. Uplatňovala jsem tehdy velmi omezenou českou slovní zásobu. On na tom nebyl o moc líp. Ale vtipnej byl. Má arzenál vtipných historek, tak to vystřílel hned 5. srpna 2008. Pak nastoupily traumatické příběhy, historky z dětství, kdy holku dojmeš,“ prozradila Smetana, na co se nechala Hajem namotat.

Zdroj: FTV Prima

Na gauč hostů, kteří se objevili v nové epizodě 7 pádů Honzy Dědka, usedli ještě dramatik David Drábek, který odhalil, proč za jednu svou hru čelil žalobám, a novinářka Kristina Ciroková. Ta zase promluvila o soudu s Janem Hamáčkem.

Novou epizodu talkshow 7 pádů Honzy Dědka sledujte v úterý 14. června ve 21:35 na Primě!