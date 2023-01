Žhavý románek herečky Hany Vagnerové s francouzským milencem: Přežije odloučení?

Zdroj: Profimedia

Krásná herečka Hana Vagnerová se ani na prahu čtyřicítky netají tím, že ji příliš nebaví čeští muži. Mají totiž jinou mentalitu než ona. Herečka otevřeně přiznává náklonnost k polyamorii, kterou ne každý partner rozdýchá. Sama by tak ovšem žít nemohla. Pouze ji zvládá tolerovat u okolí.

Krásná herečka Hana Vagnerová je sice momentálně zadaná, ale Čech to rozhodně není, ti jí totiž nic neříkají. Už víc než rok randí s Francouzem Nicolasem Escavim, se kterým prožívá takový vztah na dálku.

Její partner ji naposledy doprovodil v říjnu na premiéru filmu Hranice lásky, který se otázkou polyamorie zabývá. Vagnerová se dokonce stala spoluautorkou a film byl natolik úspěšný, že na karlovarském filmovém festivalu získal cenu kritiky.

Napsala scénář ke kontroverznímu filmu plnému erotiky

„Chtěla jsem si zahrát jiný typ rolí, než mi byly nabízené, tak vznikl nápad napsat scénář k celovečernímu filmu,” prozradila scénáristka Vagnerová pro aktuálně.cz.

Ta má k této problematice velmi vřelý vztah, protože sama tento styl lásky uznává. Ovšem pouze u okolí. Se svým sexy Francouzem se vídá sporadicky, ale chce ho jen pro sebe.

"Přijel do Prahy, je tady se mnou a vzhledem k tomu, že už jsme spolu rok, tak si myslím, že je úplně v pořádku, že na takové akce jdeme spolu," řekla herečka pro super.cz na premiéře filmu, kam ji partner doprovodil. Pár roční výročí oslavil v Paříži romantickou procházkou a návštěvou muzikálu Lví král.

S přítelem Francouzem má už roční vztah na dálku

Svůdná herečka netají, že sice volný styl života chápe, sama ho ale nepreferuje. „Je to možnost, ale pro mě úplně není, já bych to nezvládla. Navíc i natáčení filmu, kdy člověk prožije nějakou simulaci, mi nedělalo dobře. Nemám na to povahu a nedokážu partnerovi dát takovou svobodu. Zároveň jsme se setkali se spoustu lidí, kteří takto žijí. Působili velmi živě a šťastně,” řekla pro rádio Expres FM.

„V naší společnosti mnohem víc tolerujeme nevěru než otevřené sexuální vztahy. Hranice lásky ale nejsou film o sexu. Je to jen symbol toho, co ústřední pár řeší, co jim schází a jak jsou upřímní sami k sobě,” dokončila zpověď sebevědomá kráska.